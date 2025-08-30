ETV Bharat / state

बिहार का कातिल पति : पहली पत्नी छोड़ गई, दूसरी की कर दी हत्या, तीसरी को भी मार डाला - HUSBAND KILL WIFE IN DARBHANGA

बिहार में सनकी पति जेल से छुटने के बाद की तीसरी पत्नी को भी मार डाला. क्या है पूरा मामला आगे पढ़ें खबर

HUSBAND KILL WIFE IN DARBHANGA
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 5:18 PM IST

दरभंगा : बिहार के दरभंगा से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शख्स ने अपनी तीसरी पत्नी की हत्या कर दी है. सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर बेला गांव की यह घटना है. घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है.

खंती से हमला कर मार डाला : बताया जा रहा है कि जिस समय पति ने पत्नी की जान ली उस समय पत्नी के पास 17 दिन का दुधमुंहा बेटा भी था. आरोप है कि 26 अगस्त की रात प्रमोद पासवान ने सोए अवस्था में पत्नी के सिर पर खंती (लोहे का धारदार हथियार) से वार कर दिया. वार इतना गंभीर था कि विभा लहूलुहान हो गई. घटना के बाद आरोपी खंती लेकर मौके से फरार हो गया.

Husband Kill Wife In Darbhanga
दरभंगा का नगर थाना (ETV Bharat)

पटना में चली गई जान : परिजनों ने गंभीर रूप से जख्मी विभा को पहले डीएमसीएच में भर्ती कराया. हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया. गुरुवार देर शाम पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान विभा ने दम तोड़ दिया. इसके बाद ससुराल पक्ष शव को गांव लेकर लौट आये. शुक्रवार सुबह सदर थाना को घटना की जानकारी दी गई.

आरोपी का रहा है आपराधिक इतिहास : ग्रामीण के अनुसार प्रमोद पासवान का पुराना आपराधिक इतिहास है. वह सनकी प्रवृत्ति का व्यक्ति है. पहली पत्नी उसकी हरकतों से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी. 2019 में दूसरी शादी की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने दूसरी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी थी. उस केस में जेल गया, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद उसने तीसरी शादी की. अब एक साल के अंदर ही तीसरी पत्नी की भी हत्या कर दी.

'मेरी बेटी के साथ मारपीट करता था': मृतका के पिता ने सदर थाने में अपने दामाद प्रमोद पासवान पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है. उनका कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही प्रमोद दहेज को लेकर बेटी के साथ मारपीट करता था. पहले भी वे रानीपुर जाकर विवाद शांत करा चुके थे.

''आवेदन प्राप्त हुआ है. मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल आरोपी फरार है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.''- मनोज कुमार, सदर थानाध्यक्ष, दरभंगा

