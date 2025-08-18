ETV Bharat / state

शादी के पांच साल बाद हुआ 'प्यार', 20 साल से प्रेमी के साथ चल रहा था अफेयर, पकड़ी गई तो पति ने कराई शादी - WIFE MARRIED TO LOVER IN VARANASI

महिला को उसके ब्वॉयफ्रेंड के साथ पकड़ने पर पति ने उसकी शादी प्रेमी के साथ करा दी. उनका 20 साल से अफेयर चल रहा था.

Photo Credit- ETV Bharat
रीना देवी की प्रेमी सियाराम के साथ शादी (Photo Credit- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 3:43 PM IST

वाराणसी: मिर्जापुर आरौरा के निवासी अरविंद्र कुमार पटेल की शादी चंदौली के दुल्हीपुर के रीना देवी की शादी 25 पहले हिंदू रीति रिवाज से हुई थी. शादी के बाद दो बच्चे हुए. बड़ी लड़की की शादी की हो गई. बेटा 18 साल का है.

प्रेमी के साथ किराए के मकान में रह रही थी पत्नी: पति-पत्नी में कुछ दिनों से अनबन चल रही थी. इसके बाद पत्नी चंदौली के हमीदपुर में किराए के मकान में रहती थी. पति अरविंद पटेल को पत्नी के ऊपर शक हुआ. उसने पड़ताल शुरू की. पति अरविंद को पता चला कि पत्नी 46 वर्षीय रीना देवी अपने प्रेमी सियाराम (50 वर्ष) के साथ रह रही है.

रीना देवी से प्रेमी सियाराम की शादी (Video Credit- ETV Bharat)

20 साल से चल रहा था दोनों का अफेयर: सूचना मिलने पर अरविंद सोमवार को 3 बजे पहुंच गया और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद उसने अपने परिजनों और साथियों को बुलाया. इसके बाद पत्नी और प्रेमी से वरमाला पहनवायी और फिर सिंदूरदान कराकर दोनों की शादी कर दी. पुलिस को जानकारी मिली, तो पुलिस दोनों पक्षों को चौकी पर लेकर पहुंची. वहां पर दोनों की मंदिर में शादी करने का निर्णय लिया गया.

मंदिर ने शादी का सर्टिफिकेट भी दिया: अरविंद के परिजन और प्रेमी के परिवार के तरफ से मंदिर में लोग पहुंचे. वाराणसी के राजा तालाब स्थित महादेव मंदिर में विधि विधान से पंडित ने मंत्रोच्चार करके महिला और उसके प्रेमी की शादी करा दी. इसके बाद मंदिर ने शादी का प्रमाण पत्र भी दिया.

रीना के मकान में थी ब्वॉयफ्रेंड की दुकान: रीना देवी ने बताया कि वह सियाराम को बीस साल से जानती हैं. वह उनके भाई के दुकान पर किराए पर रहते थे. आज उनसे शादी हुई है. प्रेमी सियाराम ने बताया कि उसने रीना के ही मकान में दुकान खोली थी. तभी से इनके घर जाना होता था. तभी से हम लोगों का मिलना होता था. रीना देवी के पति ने हम लोगों की शादी कराई है.

पति ने कहा- जो सोचा व कर दिखाया: पति अरविंद पटेल ने बताया कि उनकी पत्नी से सियाराम यादव के प्रेम संबंध थे. उन्हीं के यहां रात में रहते थे. इस कारण हमने सोचा कि इनकी शादी उनके प्रेमी से ही करा दी जाए.

