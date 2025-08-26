ETV Bharat / state

पत्नी ने नहीं बनाई अंडा करी तो पति ने दे दी जान, तीजा पर खौफनाक घटना - HUSBAND DIES BY SUICIDE

छत्तीसगढ़ में तीजा पर खौफनाक घटना घटी है. पत्नी के अंडा करी नहीं बनाने पर पति ने जान दे दी.

August 26, 2025

धमतरी: छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में महिलाएं तीज पर्व मना रही है. इस दिन वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ और कामना कर रही हैं. इस अवसर पर धमतरी में एक दर्दनाक घटना घटी है. पत्नी के अंडा करी नहीं बनाने की वजह से पति ने खौफनाक कदम उठा लिया. इस तरह उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

अंडा करी के लिए दे दी जान: पूरी घटना सिहावा थाना क्षेत्र के सांकरा गांव की है. यहां बीचपारा के रहने वाले टीकेश्वर सेन ने यह खौफनाक कदम उठाया. 40 साल का टिकेश्वर सेन अपनी पत्नी के अंडा करी नहीं बनाने से नाराज था. इस वजह से उसने जान दे दी. इस घटना के बाद से त्यौहार के दिन मातम पसर गया है.

धमतरी पुलिस ने दी जानकारी: नगरी के एसडीओपी शैलेंद्र पांडेय ने इस केस के बारे में मीडिया को पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि टिंकू सेन घर में सब्जी बनाने के लिए अंडा लेकर आया हुआ था, इस बीच उसकी पत्नी ने अंडा बनाने से मना किया और बोली कि त्यौहार का समय है. वो लोग करू भात खाने के बाद अगले दिन उपवास रखेंगे. इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया. इस बात से गुस्साए नाराज पति ने घातक कदम उठा लिया.

हमने इस केस की जांच शुरू कर दी है. हमें यह भी पता चला है कि टिकेश्वर शराब पीने का आदी था. उस रात भी उसने शराब पी रखी थी. विवाद के बाद उसने जानलेवा कदम उठा लिया- शैलेंद्र पांडेय, एसडीओपी नगरी

तीजा पर हुए इस घटना से धमतरी के नगरी में मातम है. सुहाग के पर्व के दिन ही महिला का सिंदूर उजड़ गया. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस केस में वह आगे कुछ कह सकेंगे.

