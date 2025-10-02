ETV Bharat / state

हापुड़ में पत्नी से विवाद के बाद पति की मौत; परिजन बोले- ससुरालियों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जहर भी पिलाया

हापुड़ : पत्नी से विवाद के बाद पति की मौत हो गई. परिजनों ने युवक के ससुरालियों पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है. जहर देने की भी बात कही है. परिवार का आरोप है कि ससुराल के लोग अचानक गांव पहुंचे. इसके बाद हाईवे पर बेटे को दौड़ा-दौड़ाकर उस पर हमला किया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

मामला हापुड़ के थाना हाफिजपुर के ग्राम ईमटोरी का है. यहां के रहने वाले सोनू पुत्र मूलचंद का विवाह बुलंदशहर जिले के थाना खुर्जा के ग्राम मांचीपुर की रहने वाली संतोष उर्फ आभा के साथ हुआ था. सोनू अपनी पत्नी के साथ रहता था. वह गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा था.

'पत्नी ने फोनकर मायके वालों को बुलाया' : परिजनों का आरोप है कि सोनू का पत्नी आभा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. आभा ने फोन कर अपने पिता, भाई समेत अन्य परिजनों को बुला लिया. एक अक्टूबर की शाम 5 बजे आभा के मायके के लोग ईमटोरी पहुंच गए. इसके बाद हाईवे पर ही खुलेआम सोनू को दौड़ा-दौड़ाकर लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटा. इसके बाद उसे जहर पिला दिया.

गांव में पहुंची पुलिस : इससे उसकी हालत गंभीर हो गई. इसके बाद मायके वाले मौके से फरार हो गए. परिजनों और ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया. यहां उपचार के दौरान सोनू की मौत हो गई. परिवार के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. कुछ ही देर में पुलिस गांव में पहुंच गई. पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली. पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.