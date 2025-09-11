ETV Bharat / state

हरदोई में पति ने पत्नी और बेटी को कुल्हाड़ी से काटा; पत्नी की मौत, बेटी ट्रॉमा सेंटर रेफर

हरदोई में पति ने पत्नी और बेटी को कुल्हाड़ी से काटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: जिले में एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. बेटी पर भी हमला करके घायल कर दिया. पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी और बेटी की गर्दन पर हमला कर दिया. चीख-पुकार सुनकर दौड़े पड़ोसियों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया.

इसके बाद दंपति के बाकी 4 बच्चों की जान बच सकी. इस जानलेवा हमले में बेटी की श्वास नली कट गई है, जिसे हरदोई मेडिकल कॉलेज से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. घटना अतरौली थाना क्षेत्र के भीखपुर एमा गांव के मजरा सिकरी की है.

जानकारी के मुताबिक, भीखपुर एमा गांव के मजरा सिकरी निवासी रामसनेही ने अपनी पत्नी वेदना (35) की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वारकर निर्मम हत्या कर दी. वहीं, 12 वर्षीय बेटी रेशमा को भी कुल्हाड़ी से हमला करके घायल कर दिया. बताया जा रहा है, कि रात में रामसनेही का पत्नी से विवाद हुआ.

इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी और बड़ी बेटी की गर्दन पर हमला कर दिया. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर दौड़े पड़ोसियों ने रामसनेही को हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी समेत पकड़ लिया. इस हत्याकांड से पूरे गांव में सनसनी फैल गई.