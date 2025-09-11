हरदोई में पति ने पत्नी और बेटी को कुल्हाड़ी से काटा; पत्नी की मौत, बेटी ट्रॉमा सेंटर रेफर
हरदोई: जिले में एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. बेटी पर भी हमला करके घायल कर दिया. पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी और बेटी की गर्दन पर हमला कर दिया. चीख-पुकार सुनकर दौड़े पड़ोसियों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया.
इसके बाद दंपति के बाकी 4 बच्चों की जान बच सकी. इस जानलेवा हमले में बेटी की श्वास नली कट गई है, जिसे हरदोई मेडिकल कॉलेज से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. घटना अतरौली थाना क्षेत्र के भीखपुर एमा गांव के मजरा सिकरी की है.
जानकारी के मुताबिक, भीखपुर एमा गांव के मजरा सिकरी निवासी रामसनेही ने अपनी पत्नी वेदना (35) की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वारकर निर्मम हत्या कर दी. वहीं, 12 वर्षीय बेटी रेशमा को भी कुल्हाड़ी से हमला करके घायल कर दिया. बताया जा रहा है, कि रात में रामसनेही का पत्नी से विवाद हुआ.
इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी और बड़ी बेटी की गर्दन पर हमला कर दिया. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर दौड़े पड़ोसियों ने रामसनेही को हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी समेत पकड़ लिया. इस हत्याकांड से पूरे गांव में सनसनी फैल गई.
वारदात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने हत्यारोपी रामसनेही को पुलिस के हवाले कर दिया. सीओ संडीला संतोष सिंह ने बताया कि कि रामसनेही शराब का आदी है. मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करता था. करीब 13 साल पहले बिहार की रहने वाली वेदना के साथ उसने शादी की.
परिवार में तीन बेटियां और दो बेटे हैं. पति-पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता है. बीती रात पति-पत्नी के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद रामसनेही ने कुल्हाड़ी से हमला किया.
स्थानीय लोगों का कहना है, कि गनीमत रही कि गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, नहीं तो वह अपने सभी बच्चों को मार देता. वह नशे की हालत में था. पुलिस ने आरोपी रामसनेही को गिरफ्तार कर लिया है. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
