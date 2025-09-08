ETV Bharat / state

घर में नहीं मिली पत्नी, गुस्साए पति ने पीट-पीटकर ले ली जान

धनबाद: सुदामडीह थाना क्षेत्र के पाथरडीह पांडे बस्ती में बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां रहने वाले उमेश गुलगुलिया ने अपनी पत्नी सोनिया देवी की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी है. सुदामडीह पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है.

परिजनों ने दामाद पर लगाया गंभीर आरोप

बताया जा रहा है कि उमेश देर रात अपने घर लौटा था. इस दौरान पत्नी को घर में नहीं पाया. करीब दो घंटे बाद वह वापस घर लौटी. इसी बात से नाराज पति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी. इसके बाद खाना खाने के बाद दोनों सो गए. सुबह उठने पर सोनिया देवी मृत अवस्था में पाई गई. वहीं, महिला के भाई और बहन ने मृतका के पति पर हत्या का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि उमेश गुलगुलिया अक्सर शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था. बीती रात मारपीट की और फिर लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी.