कोटा: ससुराल पहुंचे पति ने पत्नी और उसके साथी को मारा चाकू, युवक की मौत, जानिए मामला...
कोटा में पत्नी के साथ उसके साथी को देख गुस्साए पति ने दोनों पर हमला कर दिया. साथी युवक की मौत हो गई.
Published : September 20, 2025 at 2:54 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 3:56 PM IST
कोटा: शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में शनिवार को पति ने पत्नी और उसके साथी पर जानलेवा हमला कर दिया. इसमें गंभीर रूप से घायल युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि आरोपी की पत्नी बुरी तरह घायल है. पति ने ससुराल में घुसकर घटना को अंजाम दिया. पुलिस आरोपी पति को तलाश रही है.
बोरखेड़ा थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि बोरखेड़ा के मंडीपाड़ा में रहने वाली रेखा रानी कुशवाह की शादी बारां जिले के अंता थाना इलाके के नागदा में हुई. उसकी अपने पति चंद्रप्रकाश कुशवाह से अनबन चल रही है. ऐसे में रेखा मां के पास मंडीपाड़ा में रह रही है. चंद्रप्रकाश शनिवार को रेखा से मिलने कोटा आया. यहां उसने रेखा के साथ दीपक कुशवाह को देखा. इससे नाराज चंद्रप्रकाश ने रेखा और दीपक पर चाकू से हमला कर दिया. रेखा की मां रुक्मणी ने बीच बचाव किया तो उनको भी चाकू लगा.
हत्या का मुकदमा दर्ज: थानाधिकारी भारद्वाज ने बताया कि रेखा और साथी दीपक गंभीर घायल हो गए. लोग इन्हें एमबीएस अस्पताल ले गए, जहां दीपक को मृत घोषित कर दिया. रेखा गंभीर रूप से घायल है. सूचना पर पुलिस पहुंची. परिजनों की रिपोर्ट पर हमलावर चंद्रप्रकाश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया. भारद्वाज का कहना है कि हमलावर चंद्रप्रकाश दीपक को अपनी पत्नी का प्रेमी मानता है, इसीलिए उसने हमला किया.
शोर सुन आए लोग: पुलिस के अनुसार, घटना के बाद रेखा और दीपक की चिल्लाने की आवाज आई तो बड़ी संख्या में पड़ोसी और अन्य लोग आ गए. लोगों ने आरोपी चंद्रप्रकाश को रोकने का प्रयास किया. थानाधिकारी भारद्वाज का कहना है कि मृतक दीपक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया है. पोस्टमार्टम प्रक्रिया करा रहे हैं. घटनास्थल को पुलिस ने सीज कर दिया. एफएसएल, एमओबी व अन्य टीम के जरिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. थानाधिकारी ने कहा कि आरोपी चंद्रप्रकाश को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं. उसे जल्द गिरफ्तार कर लेंगे.