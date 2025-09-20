ETV Bharat / state

कोटा: ससुराल पहुंचे पति ने पत्नी और उसके साथी को मारा चाकू, युवक की मौत, जानिए मामला...

बोरखेड़ा थाना, कोटा ( ETV Bharat kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 20, 2025 at 2:54 PM IST | Updated : September 20, 2025 at 3:56 PM IST 2 Min Read

कोटा: शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में शनिवार को पति ने पत्नी और उसके साथी पर जानलेवा हमला कर दिया. इसमें गंभीर रूप से घायल युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि आरोपी की पत्नी बुरी तरह घायल है. पति ने ससुराल में घुसकर घटना को अंजाम दिया. पुलिस आरोपी पति को तलाश रही है. बोरखेड़ा थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि बोरखेड़ा के मंडीपाड़ा में रहने वाली रेखा रानी कुशवाह की शादी बारां जिले के अंता थाना इलाके के नागदा में हुई. उसकी अपने पति चंद्रप्रकाश कुशवाह से अनबन चल रही है. ऐसे में रेखा मां के पास मंडीपाड़ा में रह रही है. चंद्रप्रकाश शनिवार को रेखा से मिलने कोटा आया. यहां उसने रेखा के साथ दीपक कुशवाह को देखा. इससे नाराज चंद्रप्रकाश ने रेखा और दीपक पर चाकू से हमला कर दिया. रेखा की मां रुक्मणी ने बीच बचाव किया तो उनको भी चाकू लगा. बोरखेड़ा थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज (ETV Bharat kota)

Last Updated : September 20, 2025 at 3:56 PM IST