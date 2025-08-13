ETV Bharat / state

भीषण सड़क हादसा: राखी बांधकर घर लौट रहे बाइक सवार पति-पत्नी की दर्दनाक मौत - ROAD ACCIDENT IN JHUNJHUNU

एक तेज रफ्तार डंपर ने बुधवार को एक बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार दंपती की मौत हो गई.

Ambulance arrived to pick up the injured
घायलों को लेने पहुंची एंबुलेंस (ETV Bharat Jhunjhunu)
सिंघाना (झुंझुनू): कस्बे के निकटवर्ती मुरादपुर गांव के पास बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ, जब एक तेज रफ्तार डंपर ने दंपती की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को एंबुलेंस से सिंघाना के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर घायलों ने दम तोड़ दिया.

थानाधिकारी रामसिंह यादव ने बताया कि मृतक दंपती की पहचान हरियाणा के रेवाड़ी निवासी 50 वर्षीय कमलेश और उनकी पत्नी इंद्रा के रूप में हुई है. दोनों राखी के त्योहार पर भैसावता में अपने रिश्तेदारों से राखी बंधवाकर वापस अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान मुरादपुर के पास सामने से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद राहगीरों ने 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों को सिंघाना के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां मौजूद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पढ़ें: तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी की मौत, देवता की पूजा कर लौट रहे थे - ROAD ACCIDENT IN DHOLPUR

हादसे की सूचना मिलते ही सिंघाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वही ग्रामीणों ने डंपर का पीछा किया. चालक डूमोली के पास डंपर को छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है. दंपती की अचानक हुई मौत से राखी के त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं. परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस ने दोनों के शवों को खेतड़ीनगर की मोर्चरी में रखवा दिया है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच जारी है.

