दंपती की सड़क दुर्घटना में मौत, आक्रोशित लोगों ने किया रोड जाम

बोकारोः पितृपक्ष में पिता की आत्मा को तृप्त करने को लेकर कर्मकांड के अनुसार घर से तर्पण कर के निकले पति-पत्नी की सड़क हादसे में मौत हो गयी. ये घटना बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के गोविंद मार्केट की है. इस हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया.

परिजनों के अनुसार संजीव कुमार अपनी पत्नी के साथ घर में तर्पण करने के बाद बाजार जाने के लिए निकले थे. जहां घर से कुछ ही दूरी पर गोविंद मार्केट के पास उनकी बाइक ट्रक की चपेट में आ गयी. इससे दोनों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.

इस हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और बोकारो उपायुक्त को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे. परिजनों का कहना है कि ये सड़क हादसा नहीं हत्या है क्योंकि ट्रक द्वारा ठोकर मारने के बाद स्थानीय लोग ट्रक को रोकने के लिए कह रहा था. अगर ट्रक ड्राइवर द्वारा ब्रेक मारा जाता तो दोनों की मौत नहीं होती. लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा हल्ला करने के बाद भी ट्रक ने उनपर गाड़ी चढ़ा दिया गया जिससे उन दोनों की मौत हो गई.