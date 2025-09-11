ETV Bharat / state

दंपती की सड़क दुर्घटना में मौत, आक्रोशित लोगों ने किया रोड जाम

बोकारो में सड़क दुर्घटना में पति और पत्नी की मौत हो गयी. गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया.

Husband and wife died in road accident in Bokaro
सड़क दुर्घटना की तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2025 at 6:30 PM IST

2 Min Read
बोकारोः पितृपक्ष में पिता की आत्मा को तृप्त करने को लेकर कर्मकांड के अनुसार घर से तर्पण कर के निकले पति-पत्नी की सड़क हादसे में मौत हो गयी. ये घटना बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के गोविंद मार्केट की है. इस हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया.

परिजनों के अनुसार संजीव कुमार अपनी पत्नी के साथ घर में तर्पण करने के बाद बाजार जाने के लिए निकले थे. जहां घर से कुछ ही दूरी पर गोविंद मार्केट के पास उनकी बाइक ट्रक की चपेट में आ गयी. इससे दोनों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.

जानकारी देते परिजन और थाना प्रभारी (ETV Bharat)

इस हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और बोकारो उपायुक्त को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे. परिजनों का कहना है कि ये सड़क हादसा नहीं हत्या है क्योंकि ट्रक द्वारा ठोकर मारने के बाद स्थानीय लोग ट्रक को रोकने के लिए कह रहा था. अगर ट्रक ड्राइवर द्वारा ब्रेक मारा जाता तो दोनों की मौत नहीं होती. लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा हल्ला करने के बाद भी ट्रक ने उनपर गाड़ी चढ़ा दिया गया जिससे उन दोनों की मौत हो गई.

वहीं घटनास्थल के पास ट्रक के खलासी के साथ लोग मारपीट भी करने लगे. जिसे पुलिस द्वारा बचाकर भीड़ से निकल गया. परिजनों का कहना है कि हमलोगों ने बियाडा को जमीन दिया लेकिन आज तक सड़क चौड़ीकरण नहीं हो पाया. वहीं मौके पर बालीडीह इंस्पेक्टर शाह थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि बियाडा में चलने वाले ट्रक द्वारा दुर्घटना में पति-पत्नी की मौत हो गई है. इस मामले में कार्रवाई होगी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

