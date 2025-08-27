ETV Bharat / state

कर्ज बना काल! पहले 4 साल के बेटे की हत्या, फिर पति-पत्नी ने दी जान, 50 लाख के लोन से परेशान था कारोबारी - SHAHJAHANPUR SUICIDE CASE

शाहजहांपुर में अपने बच्चे की हत्या करने के बाद पति-पत्नी ने किया सुसाइड

बेटे फतेह के साथ सचिन और शिवांगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 1:52 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 1:59 PM IST

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कर्ज से परेशान पूरे परिवार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है. कारोबारी ने पत्नी और बेटे के साथ सुसाइड कर लिया है. पुलिस को 33 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है. जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना थाना रोजा क्षेत्र के दुर्गा एनक्लेव कॉलोनी की है. एक साथ तीन लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सचिन पर था 50 लाख का कर्ज

बताया जा रहा है कि दुर्गा एनक्लेव कॉलोनी में हैंडलूम कारोबारी सचिन अपनी पत्नी शिवांगी और 4 साल के बेटे फतेह के साथ रह रहा था. सचिन ग्रोवर पर कारोबार को लेकर 50 लाख का बड़ा कर्ज हो गया था. परिजनों का कहना है कि सचिन ने जिला उद्योग केंद्र से 50 लाख रुपए का लोन लिया था. जिस पर भारी सब्सिडी आनी थी. परिजनों का आरोप है कि जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी सब्सिडी देने के बदले उससे 50% रिश्वत की मांग कर रहे थे.

शोक में डूबे परिजन

सब्सिडी नहीं मिलने से था परेशान

सचिन हरियाणा हैंडलूम हाउस नाम से प्रतिष्ठान चला रहा था. लेकिन पिछले काफी समय से भारी भरकम कर्ज को लेकर सचिन का परिवार परेशान चल रहा था. इसी के चलते सबसे पहले अपने 4 साल के बेटे फतेह की हत्या कर दी. इसके बाद पति-पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली. बुधवार सुबह परिवार के लोगों ने दोनों की लाश कमरे में देखी और बच्चा बिस्तर पर मृत पड़ा हुआ था. सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है.

कारोबारी सचिन की दुकान

पुलिस सभी एंगल से कर रही जांच

वहीं शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी का कहना है कि थाना रोजा क्षेत्र में एक परिवार जिसमें पति-पत्नी ने अपने 4 साल के बेटे की पहले जान ली उसके बाद पति-पत्नी ने सुसाइड कर लिया. इसमें सुसाइड नोट भी मिला है.जिसमें आर्थिक तंगी का जिक्र किया गया है. इस मामले में जांच की जा रही है. सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मौके पर फॉरेंसिक टीम सबूत संकलन का काम कर रही है.

चार साल के फतेह की तस्वीर
सचिन और शिवांगी की तस्वीर

