हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

हिमाचल को देवभूमि कहते हैं. यहां एक ऐसा मंदिर है जहां पति पत्नी एक साथ दर्शन नहीं कर सकते हैं.

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

September 24, 2025

शिमला: शारदीय नवरात्रि के अवसर पर लोग देवी देवताओं के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं. आमतौर पर हिंदू परंपराओं और यज्ञ-पूजन में पति-पत्नी का एक साथ शामिल होना मंगलकारी माना जाता है, लेकिन पति-पत्नी हमेशा ही अलग अलग इस मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं, लेकिन हिमाचल का एक ऐसा मंदिर जहां पति पत्नी को एक साथ मंदिर में न प्रवेश की और न ही पूजा अर्चना की अनुमति है. मान्यता है कि इस मंदिर में निसंतान महिलाओं को संतान प्राप्ति भी होती है.

रामपुर उपमंडल की कुहल पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाला श्राईकोटी माता का ये मंदिर 12 हजार फीट की ऊंचाई पर बसा है. माता का ये खूबसूरत मंदिर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है. यहां हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. ये मंदिर सतलुज घाटी की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा है और श्रद्धालुओं की अद्भुत आस्था का केंद्र है. शिमला से 60 किलोमीटर दूर ये प्राचीन मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी लोगों को आकर्षित करती है.

क्यों एक साथ दर्शन नहीं करते पति-पत्नी

नवरात्रि में यहां पर सुबह चार बजे उठकर पुजारी मंदिर के चारों ओर बने प्राचीन कुओं से पानी लाते हैं. इसके बाद माता श्राईकोटी का स्नान करवाया जाता है. इसके बाद माता का श्रृंगार किया जाता है.विशेष पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं का माता के दर्शन करने के लिए तांता लग जाता है, लेकिन पति पत्नी एक साथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं. पुजारी हरी नंद शर्मा ने बताया कि 'यदि दंपत्ति साथ में मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वैवाहिक जीवन में मतभेद या कलह उत्पन्न हो सकती है. इसलिए विवाहित जोड़े अलग-अलग समय पर या अलग-अलग दिनों में माता के दर्शन करते हैं. ये परंपरा सदियों पुरानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है. विवाह के बाद नए जोड़े को भी माता श्राईकोटी के दर्शन के लिए अलग-अलग ही आना पड़ता है.'

शिव और माता पार्वती ने यहां ली थी गणेश और कार्तिकेय भगवान की परीक्षा
शिव और माता पार्वती ने यहां ली थी गणेश और कार्तिकेय भगवान की परीक्षा (ETV Bharat)

भगवान कार्तिकेय और गणेश की हुई थी पूजा

मंदिर पुजारी नंद लाला ने बताया कि 'शिव पुराण की कथा के अनुसार यहां शिव ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा लेते हुए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने कहा था. कार्तिकेय तो अपने वाहन पर बैठकर भ्रमण पर चले गए, लेक‍िन गणेशजी ने माता-पिता के परिक्रमा कर ये कह दिया था कि माता-पिता के चरणों में ही संसार है, लेकिन कार्तिकेय जी जब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आए आए, तो गणेश जी की शादी हो चुकी थी और माता पिता के समीप बैठे थे. ये सब देखकर कार्तिकेय भगवान क्रोध से भर गए. उन्हों क्रोध में कहा कि जो पति-पत्नी यहां एक साथ आएंगे, उनका बिछड़ना तय है. यही कारण है कि यहां पर पति-पत्नी एक साथ दर्शन के लिए नहीं आते, जब विवाहित जोड़े में से कोई एक अंदर से बाहर आएग तभी दूसरी दर्शन के लिए अंदर जाएगा '

दुर्गा का रूप मानी जाती हैं श्राईकोटी माता

आस पास के रहने वाले स्थानीय लोग और बाहर से आने वाले श्रद्धालु इस परंपरा को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ निभाते हैं. विवाह के बाद नव विवाहित जोड़े भी इस मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन सदियों से चले आ रहे इस नियम का पालन करना नहीं भूलते और दोनों ही अलग अलग दर्शन करते हैं. पति पत्नी के एक साथ दर्शन न करने को लेकर एक और प्रथा प्रचलित है. मंदिर में दर्शन करने आए स्थानीय निवासी देवराज ने बताया कि 'श्राईकोटी माता को दुर्गा का रूप माना जाता है. यहां माता की तपोस्थली है. इसके साथ ही यहां पर एक तपस्वी ऋषि ने भी तप किया था. कुछ समय बाद ऋषि माता पर मोहित हो गए. इससे क्रोधित माता ने ऋषि को श्राप दिया और कहा कि इस मंदिर में भी वैवाहिक जोड़ा दर्शन के लिए नहीं आएगा.'

महिलाओं को होती है संतान प्राप्ति

लोगों का मानना है कि यहां मां श्राईकोटी देवी के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना भक्तों को फल जरूर देती है. यहां निसंतान दंपत्तियों को संतान प्राप्ति होती है. विशेषकर नवरात्रि के पावन दिनों में दूर-दूर से महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना लेकर मंदिर पहुंचती हैं. इसी आस्था के चलते नवरात्रि में यहां विशेष भीड़ उमड़ती है और मंदिर में सुबह-शाम भजन, कीर्तन और दुर्गा पाठ की गूंज रहती है.

लीला देवी ने बताया कि मंदिर में महिलाएं माता के सामने फूल चढ़ाकर और दीप प्रज्वलित कर संतान सुख की प्रार्थना करती हैं. सुबह माता को फूल चढ़ा कर महिलाएं वहीं पर बैठ कर उसे देखती रहती हैं, जब फूल माता से गिर जाता है तो उस महिला को संतान प्राप्ति होती है-लीला देवी, रामपुर निवासी

पैगोड़ा शैली में निर्मित है मंदिर

ये मंदिर सदियों पुराना है और बुशहर रियासत के दौर में इसे विशेष संरक्षण प्राप्त था. नवरात्रि के अवसर पर यहां विशेष पूजा-अर्चना और का आयोजन होता है, जिसमें दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं. लकड़ी और पत्थर की कारीगरी से सजे इस मंदिर की वास्तुकला हिमाचली पहाड़ी शैली का सुंदर उदाहरण है. छत पर पारंपरिक तिब्बती प्रभाव दिखता है. मंदिर का निर्माण पैगोड़ा शैली में हुआ है. जबकि भीतर देवी का अलौकिक स्वरूप श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है. चारों ओर देवदार और चीड़ के घने जंगल तथा सतलुज नदी की धाराओं की ध्वनि यहां का वातावरण और भी पवित्र बना देती है. कहा जाता है कि यह मंदिर प्राचीन काल में तांत्रिक साधकों की गुप्त साधना भूमि रही है, जहां देवी को विशेष तंत्र विधियों से प्रसन्न किया जाता था.

नवरात्रि में होते हैं विशेष प्रबंध
रामपुर बस अड्डे से माता श्राईकोटी मंदिर तक सड़क मार्ग सुगम है. श्रद्धालु टैक्सी या निजी वाहन से आसानी से मंदिर परिसर तक पहुंच सकते हैं. स्थानीय ग्राम समितियां यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जबकि नवरात्रि में विशेष प्रबंध किए जाते हैं. धार्मिक महत्व के साथ-साथ यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी स्वर्ग समान है. यहां से बास्पा और सतलुज घाटियों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग भी इस क्षेत्र को सांस्कृतिक और पारंपरिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है.

