कानपुर में नशीली खीर खिलाकर चोरी करने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार, जानिए नौकरानी बन कैसे दिया घटना को अंजाम

आरोपियों ने अपना नाम तक गलत बताया था. झांसे में लेकर पूजा कराया, फिर बेहोश होने पर चोरी की घटना को अंजाम दिया.

पुलिस ने चोरी के आरोप में पति-पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा.
पुलिस ने चोरी के आरोप में पति-पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 6:48 PM IST

कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों बैंक मैनेजर के घर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया. घर में काम करने वाली नौकरानी और उसके पति ने खीर में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया था. इसके बाद 45 लाख रुपये के कीमत के जेवर और करीब 4 लाख रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए थे.

पुलिस की कई टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद दोनों आरोपियों को कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बारासिरोही नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है.

पूजा कराने के बहाने झांसे में लिया : एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने बताया, कल्याणपुर थाना क्षेत्र में आवास विकास-1 में रहने वाले गौरव सिंह बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर हैं. यहां वह अपनी मां के साथ रहते हैं. नौकरानी और उसके पति ने गौरव सिंह को झांसे में लेकर कहा कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, पूजा करवानी पड़ेगी. इसके बाद बीती 10/11 की रात में नौकरानी और उसके पति ने घर पर पूजा पाठ करवाया. रात का खाना नौकरानी ने ही तैयार किया था.

नाम-पता भी गलत बताया था : पूजा पाठ के बाद उन्होंने धोखे से खीर में नशीला पदार्थ खिलाकर गौरव और उनकी मां को बेहोश कर दिया. घर में रखे लाखों रुपये की कीमत के जेवरात, चार लाख रुपये और स्कूटी समेत तीन मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए. 13 अगस्त को गौरव सिंह और उनकी मां को होश आया तो देखा घर का सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था. इसके बाद उन्होंने कल्याणपुर पुलिस को सूचना दी. आरोपियों ने गौरव सिंह का अपना नाम पता भी गलत बताया था. नौकरानी ने अपना नाम सरिता और पति का नाम पवन बताया था.

बारासिरोही नहर के पास से पकड़े गए : मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस ने कन्नौज और उन्नाव सहित कई जिलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी. मंगलवार को पुलिस ने बारासिरोही नहर के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

चोरी के मौबाइल गंगा नदी में फेंके : एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने बताया कि आरोपी विजय कुमार रैकवार व उसकी पत्नी प्रेम उर्फ पिंकी रैकवार बड़ागांव झांसी के रहने वाले हैं. दोनों के पास से करीब 45 लाख रुपये कीमत के जेवर, स्कूटी, चोरी के पैसे से खरीदा गया मोबाइल फोन बरामद हुआ है. घर से चुराए गए तीन मोबाइल और अपना मोबाइल आरोपियों ने गंगा नदी में फेंक दिया था. दोनों बेहद शातिर हैं. पहले भी ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं.

