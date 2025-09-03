बरेली : रेलवे स्टेशन से तीन साल की बच्ची का अपहरण करने वाले पति-पत्नी को जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 28 अगस्त को आरोपी महिला ने बरेली रेलवे जंक्शन के टिकट काउंटर के पास से मासूम बच्ची का अपहरण किया था. बच्ची को बेचने की फिराक में थी. तभी जीआरपी थाना पुलिस ने महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया. बच्ची के अपहरण का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था.

मां गई थी दवा लेने : क्षेत्राधिकारी जीआरपी अनिल कुमार वर्मा ने बताया, हरिद्वार का रहने वाला मोनू अपनी पत्नी पार्वती के साथ 28 अगस्त को बरेली दवा लेने आया था. पत्नी पार्वती दवा लेने अस्पताल चली गई और मोनू अपनी तीन साल की बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर के पास जमीन पर सो गया. इसी दौरान पास में टहल रही एक महिला ने बच्ची का अपहरण कर लिया.

बच्ची को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे आरोपी. (Video Credit; ETV Bharat)

सीसीटीवी में बच्ची को ले जाती दिखी महिला : मोनू उठा तो देखा बच्ची गायब है. उसने जीआरपी थाना पुलिस से शिकायत की. 29 अगस्त को अज्ञात महिला के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू की गई. जांच पड़ताल में पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसके बाद जीआरपी थाने की पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर फर्रुखाबाद की रहने वाली कुसुम के पास से मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया.

बच्ची को बेचने के लिए किया था अपहरण : जीआरपी सीओ अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि मासूम बच्ची को आज सकुशल बरामद कर लिया गया है. इसमें मासूम बच्ची का अपहरण करने वाली कुसुम और उसके पति नन्हे को भी गिरफ्तार किया गया है. आरोपी कुसुम ने मासूम को बेचने के लिए अपहरण किया था और आज बुधवार को बेचने के लिए ले जा रही थी तभी उसे पकड़ लिया गया.

यह भी पढ़ें: झांसी में 6 साल के मासूम को ले जाने वाला गिरफ्तार, बोला- बच्चे की चंचलता से हो गया था प्यार, अपने साथ रखना चाहता था