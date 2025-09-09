ETV Bharat / state

महासमुंद में भालू और सूअर का शिकार, 5 आरोपी गिरफ्तार, बागबाहरा वन परिक्षेत्र की घटना

महासमुंद में वन विभाग ने भालू और सूअर शिकार केस में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

HUNTERS ARRESTED IN MAHASAMUND
महासमुंद में शिकारियों की गिरफ्तारी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2025 at 4:56 PM IST

महासमुंद: छत्तीसगढ़ जंगलों से घिरा प्रदेश है. बस्तर, राजनांदगांव, कवर्धा, गरियाबंद, रायगढ़, बलरामपुर, बलौदाबाजार, अंबिकापुर और महासमुंद जिलों में कई तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं. छत्तीसगढ़ के जंगलों में शिकारी एक्टिव हैं और शिकार की फिराक में रहते हैं. हाल में महासमुंद के बागबाहरा वन परिक्षेत्र के जोरा तराई में एक भालू की मौत हुई थी. इसके अलावा एक सूअर का भी शिकार हुआ था. इन दोनों केस में वन विभाग ने जांच के बाद पांच शिकारियों को गिरफ्तार किया है.

जांच में हुए अहम खुलासे: महासमुंद वन विभाग की तरफ से बागबाहरा रेंजर लोकनाथ ध्रुव ने बताया कि भालू की मौत करंट से हुई थी. बिजली का तार बिछाकर भालू का शिकार किया गया था. सूअर की भी मौत करंट से हुई थी. करंट से मौत की पुष्टि के बाद वन विभाग ने इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया. इस केस में कुल पांच आरोपियों को पहले हिरासत में लिया गया. पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

महासमुंद वन विभाग का बयान (ETV BHARAT)

आरोपियों के नाम: जिन आरोपियों को शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उसमें अगर सिंह, अर्जुन, तुलाराम, चैतराम और चैतराम कुमार शामिल हैं. आरोपियों के पास से जीआई तार, अधपका सूअर का मांस, एक ट्रैक्टर और अन्य औजार को जब्त किया गया है. सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम की धारा 1972 के तहत कार्रवाई की जा रही है.

5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है. इन आरोपियों के पास से जीआई तार, अधपका सूअर मांस, एक ट्रैक्टर और अन्य औजार जब्त किए गए हैं- लोकनाथ ध्रुव, रेंजर बागबाहरा

वन विभाग ने बताया कि जिस भालू का शिकार करंट से किया गया था उसकी उम्र 12 साल थी. भआलू का जबड़ा और दांतत टूटा हुआ पाया गया है. यह करंटे की चपेट और उसके झटके की वजह से हुआ हो. भालू और जंगली सूअर जैसे वन्य प्राणी जंगल की जैव विविधता एक अहम हिस्सा होते हैं. जंगलों में इन जानवरों की मौजूदगी से पर्यावरण और जंगलों की रक्षा होती है. वन विभाग लगातार शिकारियों पर कार्रवाई को लेकर अभियान चलाती है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है.

महासमुंद में हिरण का शिकार, मांस का हो रहा था बंटवारा तभी पहुंची पुलिस

अवैध शिकार पर बलौदाबाजार में एक्शन, एक शिकारी गिरफ्तार, मौके से मिले कई सामान

