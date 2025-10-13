ETV Bharat / state

सिलीसेढ़ झील: बोटिंग ही नहीं, यहां के सिंघाड़े भी किए जाते पसंद

एनसीआर की प्रमुख झील होने के कारण सिलीसेढ़ में बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए दिल्ली एवं एनसीआर के अन्य शहरों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। इससे बोट संचालक ही नहीं, बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को साल भर रोजगार मिलता है. साल भर पानी से लबालब होने के कारण यहां 100 से ज्यादा किसान परिवार हर साल झील के बड़े क्षेत्र में सिंघाड़े की खेती कर आजीविका कमाते रहे हैं.

अलवर: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल अलवर जिले की ऐतिहासिक सिलीसेढ़ झील न सिर्फ पर्यटकों को लुभाती है, बल्कि किसानों के जीवन यापन का भी अहम स्रोत है. झील की साफ-सुथरी जलधारा और स्थिर पानी का उपयोग आसपास के किसान कई वर्षों से सिंघाड़े की खेती के लिए करते रहे हैं. इससे सैकड़ों ग्रामीण परिवारों को आजीविका मिलती है. झील आसपास के किसानों के लिए फसल सिंचाई का बड़ा स्रोत भी है.

उत्तरप्रदेश से मंगवाते हैं बीज: सिलीसेढ़ झील में सिंघाड़े की खेती कर रहे किसान बाबूलाल ने बताया कि यहां सिंघाड़े की शुरुआत मार्च में होती है. उत्तर प्रदेश के नौखेड़ा क्षेत्र से सिंघाड़े का बीज मंगवाते हैं. यह बीज उच्च गुणवत्ता का होता है. सिलीसेढ़ में एक बार सिंघाड़े का बीज डालने के बाद बेल धीरे-धीरे झील की सतह पर फैलने लगती है. यहां सिंघाड़े की फसल लगभग छह माह में तैयार हो जाती है. सितंबर से अक्टूबर तक तुड़ाई शुरू हो जाती है.

मेहनत भी खूब और लाभ भी: किसान मोहनलाल ने बताया कि सिंघाड़े की खेती अधिक मेहनत वाली है, लेकिन लाभ भी उतना ही अच्छा मिलता है. खेती के दौरान किसान सुबह से शाम तक झील में रहकर बेलों की देखभाल करते हैं. समय-समय पर फसल में रोग आदि पर नजर रखते हैं. वे बीते 40 साल से ज्यादा समय से सिलीसेढ़ झील में सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं. रोग नहीं लगे तो एक सीजन में एक बीघा में दो से ढाई लाख रुपए का मुनाफा सिंघाड़े की खेती में होता है. मोहनलाल ने बताया कि सिंघाड़े की फसल तैयार होने के बाद इसे अलवर, जयपुर, अजमेर, सीकर व दिल्ली सहित अन्य बड़े शहरों में भी सप्लाई की जाती है.

एक बीघा में 10 से 12 क्विंटल का बीज: मोहनलाल ने बताया कि एक सीजन में नौखेड़ा से 10 से 12 क्विंटल सिंघाड़े का बीज मंगवाते हैं. इस बीज को सिलीसेढ़ झील के आधा से एक बीघा क्षेत्र में लगाया जाता है. जब यह बीज गहरा हो जाता है तो इसे काट—काट कर अन्य क्षेत्र में फैलाया जाता है.

झील में दिख रही हरियाली: सिलीसेढ़ झील के आधे से ज्यादा हिस्से में इन दिनों सिंघाड़े की बेलों की हरियाली दिखाई पड़ती है. झील में दिन में किसानों को नाव लेकर सिंघाड़े तोड़ते देखा जा सकता है. कई किसान झील के पास ही सड़क किनारे सिंघाड़े बेचते नजर आते हैं. इन दिनों सिलीसेढ़ आने वाले पर्यटक यहां के सिंघाड़ों का स्वाद चखे बिना नहीं रहते.