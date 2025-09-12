ETV Bharat / state

मानवता शर्मसार : हसदेव नदी में फेंकी गई नवजात, कपड़े में लिपटा मिला डायग्नोस्टिक सेंटर का पर्चा,पुलिस जांच में जुटी

कोरबा : जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फोकट पारा मोहल्ले से लगे हसदेव नदी के किनारे पुल के नीचे एक नवजात कन्या शिशु का शव बरामद हुआ है. जिसका जन्म समय से पहले होना बताया जा रहा है. चादर में लपेटकर शिशु के शव को पुल से नीचे फेंका गया था. बच्चों ने खेलते हुए इसे सबसे पहले देखा और फिर अन्य लोगों को इसकी जानकारी हुई. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.





चादर में लिपटा मिला शिशु का शव: शुक्रवार सुबह पुल के नीचे बच्चों ने किनारे पर एक गठरी पड़ी हुई देखी. बच्चों ने जब गठरी को खोला भीतर चादर में लिपटा हुआ शिशु नजर आया. जो 9 माह से कम उम्र का है. अज्ञात मां ने इसी त्याग दिया और समय से पहले उसका प्रसव कराया गया है. नाल में कटर मशीन भी फंसा हुआ मिला है, जबकि में एपी डायग्नोस्टिक सेंटर कटघोरा का थैला भी साथ में मिला है.