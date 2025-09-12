ETV Bharat / state

मानवता शर्मसार : हसदेव नदी में फेंकी गई नवजात, कपड़े में लिपटा मिला डायग्नोस्टिक सेंटर का पर्चा,पुलिस जांच में जुटी

कोरबा में मानवता शर्मसार हुई है. हसदेव नदी के पुल से नवजात को फेंका गया है.

newborn thrown under bridge
सर्वमंगला पुल से चादर में लपेटकर हसदेव नदी में फेंका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read
कोरबा : जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फोकट पारा मोहल्ले से लगे हसदेव नदी के किनारे पुल के नीचे एक नवजात कन्या शिशु का शव बरामद हुआ है. जिसका जन्म समय से पहले होना बताया जा रहा है. चादर में लपेटकर शिशु के शव को पुल से नीचे फेंका गया था. बच्चों ने खेलते हुए इसे सबसे पहले देखा और फिर अन्य लोगों को इसकी जानकारी हुई. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.


चादर में लिपटा मिला शिशु का शव: शुक्रवार सुबह पुल के नीचे बच्चों ने किनारे पर एक गठरी पड़ी हुई देखी. बच्चों ने जब गठरी को खोला भीतर चादर में लिपटा हुआ शिशु नजर आया. जो 9 माह से कम उम्र का है. अज्ञात मां ने इसी त्याग दिया और समय से पहले उसका प्रसव कराया गया है. नाल में कटर मशीन भी फंसा हुआ मिला है, जबकि में एपी डायग्नोस्टिक सेंटर कटघोरा का थैला भी साथ में मिला है.

newborn thrown under bridge
शिशु के शव के साथ मिला पर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई सवालों का जन्म दे रहा अज्ञात शिशु का शव : जिस तरह से नवजात का शव मिला है. उससे कई तरह के संदेह उत्पन्न हुए हैं. यह संभावना है कि समय से पूर्व प्रसव करा कर शव को ठिकाने लगाया गया है. मौके पर मिले एपी डायग्नोस्टिक के थैले ने इस मामले को और भी संदेहास्पद बना दिया है. जिस पर पुलिस ने जांच की बात कही है.

हसदेव नदी में फेंकी गई नवजात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वमंगला पुल के नीचे हसदेव नदी में एक मानव भ्रूण मिलने की सूचना मिली थी. जिसकी जांच के लिए टीम को रवाना किया गया था, मौके पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है- भूषण एक्का, सीएसपी कोरबा

क्या हो सकता है मामला : पुलिस की मान तो सोनोग्राफी जांच से गर्भ में कन्या शिशु होने का पता चलने के बाद इस भ्रूण हत्या को अंजाम दिया गया है. या अवैध संबंध छिपाने का भी मामला हो सकता है. जांच पड़ताल के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा. शहर के समीप इस घटना को लेकर फोकटपारा, इंदिरा नगर मोहल्ले में सनसनी फैल गई है.

