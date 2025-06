ETV Bharat / state

शादी वाले घर में लूट, जवान भाई की हत्या, डेढ़ महीने बाद गोंडा पुलिस ने बेसहारा बिटिया की धूमधाम से कराई शादी - HUMANITARIAN INITIATIVE OF POLICE

'बेटी' की शादी में मददगार बनी पुलिस. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 6, 2025 at 10:40 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 11:48 AM IST 3 Min Read

गोंडा: उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के डिक्सिर गांव के देवीदीन की बेटी की शादी की जिम्मेदारी यूपी एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने उठा कर मानवीय पहल की है. बता दें, बीते 24 अप्रैल को बदमाशों ने देवीदीन के घर में लूट व डकैती की घटना अंजाम दी थी. बदमाश घर से शादी के आभूषण, नगदी व कीमती सामान लूट कर फरार हो गए थे. लूटपाट के दौरान बदमाशों ने दुल्हन के भाई शिवदीन की गोली मार कर हत्या कर दी थी. इसके बाद परिवार आर्थिक संकट में था और रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंचा चुका था. हमदर्द पुलिस ; एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने कराई "बेटी" की शादी. (Video Credit : ETV Bharat) बहरहाल पुलिस बिटिया की शादी में परिवार का सहारा बनी और मानवता की मिसाल पेश की. बता दें, 24 अप्रैल की रात बदमाशों ने देवीदीन के घर पर हमला बोल दिया था और लूटपाट के दौरान देवीदीन के छोटे बेटे शिवदीन की हत्या कर दी थी. इस घटना में बदमाश बेटी उदय कुमारी की शादी के लिए घर में रखे आभूषण, नगदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए थे. जिससे उदय कुमारी की शादी टूटने की कगार पर थी. यह खबर गोंडा पुलिस व एसटीएफ अधिकारियों को लगी तो उन्होंने बिटिया की शादी के लिए मदद की ठानी.

