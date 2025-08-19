ETV Bharat / state

भैया-भाभी ने नाबालिग बहन को बेचा; 35 साल के युवक से जबरन कराई शादी, लिए लाखों रुपए - HUMAN TRAFFICKING IN UP

यूपी में मानव तस्करी का ये मामला कौशांबी जिले में सामने आया, मां की शिकायत पर पुलिस ने बेटे-बहू को गिरफ्तार किया.

कौशांबी में भैया-भाभी ने नाबालिग बहन को बेचा. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2025

कौशांबी: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक किशोरी को उसके सगे भाई और भाभी ने रुपयों के लालच में बेच दिया. भाई-भाभी ने लाखों रुपए लेकर अपनी बहन की शादी जबरन 35 साल के युवक के साथ करा दी. एक महीना रहने के बाद किसी तरह किशोरी वहां से भागकर आ गई और अपनी मां को पूरी कहानी बताई. इसके बाद पुलिस में शिकायत की. जिस पर पुलिस ने मानव तस्करी और जबरन शादी कराने के आरोप में पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है.

मानव तस्करी का ये मामला करारी थाना क्षेत्र का है. 6 अगस्त को एक महिला अपनी बेटी के साथ पुलिस के पास पहुंची और बताया कि उसके बेटे, बहू समेत कुछ लोगों ने मिलकर उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी की जबरन शादी करा दी. किशोरी को 7 जुलाई को लाखों रुपए लेकर अलीगढ़ निवासी 35 वर्षीय सत्येंद्र के हाथों बेच दिया गया और उसकी जबरन शादी कर दी गई. इस दौरान किशोरी यौन हिंसा की शिकार हुई.

कई दिनों तक पीड़ा सहने के बाद वह किसी तरह घर वापस पहुंची तो परिवार और इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और आरोपी भाई और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने लिखापढ़ी पूरी करने के बाद दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. साथ ही नाबालिग का मेडिकल और काउंसिलिंग कराई जा रही है.

क्षेत्राधिकारी मंझनपुर शिवांक सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के अनुसार उनके बेटे और बहू समेत चार लोगों ने उनकी नाबालिग बेटी को बेच दिया था. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों को जेल भेज दिया गया है.

