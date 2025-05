ETV Bharat / state

धमतरी में नर कंकाल मिलने से हड़कंप, फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी - SKELETON FOUND IN DHAMTARI

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 18, 2025 at 1:27 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 1:57 PM IST 2 Min Read

धमतरी: जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में एक गोदाम से नर कंकाल मिला है. यह गोदाम भोयना गांव में स्थित है. पुलिस ने कंकाल को कब्जे में ले लिया है. फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और उसके बाद जांच शुरू हुई है. धमतरी पुलिस के एएसपी ने नर कंकाल मिलने की पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि भोयना इलाके में लोग जमीन नापी के लिए पहुंचे थे. उस दौरान नर कंकाल मिला. सेप्टिक टैंक के पास मिला नर कंकाल: धमतरी के एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि भोयना के पुराना पुट्टा फैक्ट्री के पीछे जमीन की नापी हो रही थी. उस दौरान कुछ लोगों ने एक नर कंकाल को देथा. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो नर कंकाल पड़ा हुआ था. इस कंकाल के ढांचे अलग अलग बिखरे हुए थे. उसके बाद एएसपी ने एफएसएल की टीम को बुलाया.

Last Updated : May 18, 2025 at 1:57 PM IST