मसूरी में बारिश का कहर! लंढौर पुलिस चौकी पर गिरा विशालकाय पेड़, बाल बाल बचा कांस्टेबल का परिवार - RAIN IN MUSSOORIE

मसूरी में बारिश कहर बनकर बरस रही है. बारिश के कारण मसूरी में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं.

RAIN IN MUSSOORIE
मसूरी में बारिश का कहर! (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2025 at 4:15 PM IST

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों लगातार हो रही मूसलधार बारिश की चपेट में है. प्रकृति का रौद्र रूप स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गया है. मसूरी में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते लंढौर बाजार में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां स्थित पुलिस चौकी पर एक विशालकाय पेड़ अचानक गिर गया. इस घटना में चौकी के पास खड़ी एक कार पूरी तरह से चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हा गई, जबकि अंदर मौजूद कांस्टेबल सुनील कुमार और उनका परिवार सुरक्षित बच गया.

कांस्टेबल सुनील कुमार ने घटना के बाद बताया कि उन्होंने कई दिन पहले ही पुलिस चौकी से सटे उस पेड़ की स्थिति को देखते हुए वन विभाग को लिखित आवेदन दिया था. उन्होंने साफ कहा था कि पेड़ कमजोर हो चुका है. यह पेड़ कभी भी गिर सकता है. उन्होंने कहा कि अगर वन विभाग ने समय रहते कार्रवाई की होती, तो आज यह हादसा नहीं होता. उन्होंने कहा हमने खतरे की जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई. तेज बारिश के कारण आज यह पेड़ आखिरकार गिर गया.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने तत्परता दिखाई. नायब तहसीलदार कमल राठौर अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया लगातार बारिश के कारण मसूरी में कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. पेड़ों की जड़ें कमजोर हो गई हैं. जिससे इस तरह के हादसों का खतरा बढ़ गया है. उन्होंने कहा इस पूरी घटना में किसी की प्रकार की जन हानि नहीं हुई है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में वन विभाग की लापरवाही को लेकर गहरा रोष है.ॉलोगों का कहना है कि ऐसे कमजोर और झुके हुए पेड़ों को पहले ही चिन्हित कर काटा जाना चाहिए. लोगों की मांग है कि शहरभर में ऐसे संभावित खतरों की समग्र जांच की जाए और वन विभाग, नगर पालिका व प्रशासन मिलकर तत्काल कदम उठाएं.

कैमल्स बैक रोड पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी. नायब तहसीलदार व अधिशासी अधिकारी नगरपालिका मसूरी ने निरीक्षण किया गया बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही को राका गया है, नायब तहसीलदार ने बताया किनगर पालिका और स्थानीय प्रशासन सभी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा है. जहां भी भूस्खलन होने की संभावना है वहां पर सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रहने की निर्देश दिए गए हैं.

मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. लोगों से अपील की गई है कि वे बेहद सावधानी बरतें, विशेषकर ढलानों, पुराने पेड़ों या कमजोर दीवारों के आसपास ना रहें.

