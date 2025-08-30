ऋषिकेश: शहर में हुई भारी बारिश की वजह से आम बाग कॉलोनी के निकट सड़क पर एक पेड़ धराशायी हो गया. पेड़ के गिरते ही सड़क पर दोनों ओर वाहनों के पहिए थम गए. गनीमत रही कि पेड़ किसी वाहन के ऊपर नहीं गिरा. जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया.

शनिवार के शाम को अचानक ऋषिकेश में मौसम ने करवट बदला और झमाझम बारिश होने लगी. बारिश के साथ-साथ कई इलाकों में हवा के तेज झोंके भी चले. इस दौरान सीमा डेंटल कॉलेज से आईडीपीएल जाने वाली सड़क पर आम बाग के निकट एक पेड़ धराशायी हो गया. पेड़ के गिरते ही सड़क पर दोनों ओर वाहनों के पहिए थम गए. जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

गनीमत यह रही कि पेड़ किसी वाहन या सड़क चलते व्यक्ति पर नहीं गिरा. जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. पेड़ सड़क पर गिरने की सूचना स्थानीय पार्षद को मिली, जिसके बाद पार्षद के द्वारा जेसीबी बुलाकर गिरे हुए पेड़ को सड़क से हटाकर किनारे किया गया. इसके बाद आवाजाही सुचारू हो पाई. भारी बारिश के बीच स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर निकलते हुए सावधानियां बरतने की अपील की है.

बीते माह सड़क से हटाया था अतिक्रमण: बता दें कि बीते माह पार्षद के द्वारा अतिक्रमण हटाने की शिकायत निगम से की गई थी. इसके बाद निगम के द्वारा स्थानीय प्रशासन की मदद से सड़क के किनारे से अधिग्रहण हटाया गया था. सड़क के किनारे दर्जनों रेडी और ठेली लगती थी.

हो सकता था बड़ा हादसा: जहां पर यह विशालकाय पेड़ गिरा, वहां पर एक फास्ट फूड की ठेली के साथ साथ जूस की भी रेडी लगती थी. शाम के समय सैकड़ों लोगों की भीड़ इन ठेलियों पर लगती थी. गनीमत रही कि घटना स्थल से समय रहते अधिक्रमण हटा लिया गया था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था.

क्या कहते हैं पार्षद: वार्ड नंबर 28 बीरपुर खुर्द के पार्षद लव कंबोज ने बताया कि सीमा डेंटल कॉलेज के पास एक विशालकाय पेड़ सड़क पर गिर गया था, जिससे लोगों के साथ-साथ एम्स जाने वाले मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा था. सूचना मिलने के तुरंत बाद मेरे द्वारा जेसीबी बुलाकर पेड़ को सड़क से हटवा दिया गया है, आवाजाही सुचारू हो गई है.

पार्षद ने बताया कि बीते माह तक सीमा डेंटल कॉलेज के आसपास दो दर्जन से अधिक रेडी और ठेली लगती थी. जहां पर शाम के समय सैकड़ों लोग पहुंचते थे. गनीमत रही कि अतिक्रमण वहां से हटा दिया गया था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. उन्होंने कहा कि जिस समय मेरे द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया था, उस समय कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया था और मुझे बदनाम करने की भी कोशिश की थी.

ये भी पढ़ें: