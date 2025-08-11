ETV Bharat / state

हरियाणा में किसानों को कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान, इस तारीख तक जल्द कर लें आवेदन - CROP RESIDUE MANAGEMENT SCHEME

कृषि विभाग सरकार के साथ मिलकर फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दे रही है.

कृषि यंत्रों पर मिल रहा भारी अनुदान
कृषि यंत्रों पर मिल रहा भारी अनुदान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2025 at 5:00 PM IST

4 Min Read

करनाल: हरियाणा सरकार और कृषि विभाग दोनों मिलकर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ताकि हरियाणा में फसल अवशेष में आग लगने के मामले खत्म किया जा सके. इसी के चलते कृषि विभाग सरकार के साथ मिलकर फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दे रही है. ताकि कृषि यंत्र का प्रयोग करके किसान अपनी फसल अवशेष का प्रबंध करें और उसमें आग ना लगाएं. कृषि यंत्र अनुदान पर देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा वर्ष 2025-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. ज्यादा से ज्यादा किसान इसमें आवेदन करके इसका लाभ उठाएं.

कौन-कौन से यंत्र के लिए कर सकते हैं आवेदन

डॉ. वजीर सिंह जिला कृषि उपनिदेशक करनाल ने इस विषय पर पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा. इनमें सुपर एसएमएस, बेलिंग मशीन, हैप्पी सीडर, रोटरी स्लेशर श्रबमास्टर, पैडी स्ट्रॉ चोपर/मल्चर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी.प्लो, जीरो टिल ड्रिल, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर चालित/ स्वचालित क्रॉप रीपर/रीपर कम बाइंडर, लोडर व टेडर मशीन पर अनुदान दिए जाएंगे. इनमें से किसी भी यंत्र की अगर किसान भाई को जरूरत है तो वह उनके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं.

फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत दिया जा रहा अनुदान
फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत दिया जा रहा अनुदान (ETV Bharat)

कृषि यंत्र पर मिल रहा 50% अनुदान, 20 अगस्त तक करें आवेदन

उप कृषि निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में 50 प्रतिशत या कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित अनुदान राशि (दोनों में से जो भी कम हो) दी जायेगी. योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर 20 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी 2025 व खरीफ 2024 के लिए पंजीकरण होना अनिवार्य है.

आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

कृषि अधिकारी ने बताया कि छोटी सी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो किसान भाई इन दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं. किसान के नाम हरियाणा में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आर.सी (केवल ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए), परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्व घोषणा पत्र और बैंक खाते की आवश्यकता होगी. उन्होंने बताया कि एक फैमिली आई. डी. में केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है. अनुसूचित जाति के किसान के लिए जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.

किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दे रही सरकार
किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दे रही सरकार (ETV Bharat)

अधिकतम 4 कृषि यंत्रों के लिए कर सकते हैं आवेदन

कृषि अधिकारी ने बताया कि किसान भाई जो इस योजना के तहत कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, वो विभिन्न प्रकार के अधिकतम 4 कृषि यंत्रों पर आवेदन कर सकता है. हालांकि अनुदान केवल एक मशीन पर ही दिया जाएगा. जिन किसानों ने पिछले 3 वर्षों में जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है, वे इस स्कीम में उस यंत्र पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे.

ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा चयन

उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत अनुदान देने के लिए सारी प्रक्रिया का संचालन उपायुक्त उत्तम सिंह की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किसानों के समक्ष किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

इसे भी पढ़ें - हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को किया जाएगा निपुण, गुरुग्राम में तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की योजना, औद्योगिक कोर्स भी होंगे शुरू

करनाल: हरियाणा सरकार और कृषि विभाग दोनों मिलकर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ताकि हरियाणा में फसल अवशेष में आग लगने के मामले खत्म किया जा सके. इसी के चलते कृषि विभाग सरकार के साथ मिलकर फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दे रही है. ताकि कृषि यंत्र का प्रयोग करके किसान अपनी फसल अवशेष का प्रबंध करें और उसमें आग ना लगाएं. कृषि यंत्र अनुदान पर देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा वर्ष 2025-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. ज्यादा से ज्यादा किसान इसमें आवेदन करके इसका लाभ उठाएं.

कौन-कौन से यंत्र के लिए कर सकते हैं आवेदन

डॉ. वजीर सिंह जिला कृषि उपनिदेशक करनाल ने इस विषय पर पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा. इनमें सुपर एसएमएस, बेलिंग मशीन, हैप्पी सीडर, रोटरी स्लेशर श्रबमास्टर, पैडी स्ट्रॉ चोपर/मल्चर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी.प्लो, जीरो टिल ड्रिल, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर चालित/ स्वचालित क्रॉप रीपर/रीपर कम बाइंडर, लोडर व टेडर मशीन पर अनुदान दिए जाएंगे. इनमें से किसी भी यंत्र की अगर किसान भाई को जरूरत है तो वह उनके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं.

फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत दिया जा रहा अनुदान
फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत दिया जा रहा अनुदान (ETV Bharat)

कृषि यंत्र पर मिल रहा 50% अनुदान, 20 अगस्त तक करें आवेदन

उप कृषि निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में 50 प्रतिशत या कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित अनुदान राशि (दोनों में से जो भी कम हो) दी जायेगी. योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर 20 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी 2025 व खरीफ 2024 के लिए पंजीकरण होना अनिवार्य है.

आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

कृषि अधिकारी ने बताया कि छोटी सी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो किसान भाई इन दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं. किसान के नाम हरियाणा में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आर.सी (केवल ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए), परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्व घोषणा पत्र और बैंक खाते की आवश्यकता होगी. उन्होंने बताया कि एक फैमिली आई. डी. में केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है. अनुसूचित जाति के किसान के लिए जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.

किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दे रही सरकार
किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र दे रही सरकार (ETV Bharat)

अधिकतम 4 कृषि यंत्रों के लिए कर सकते हैं आवेदन

कृषि अधिकारी ने बताया कि किसान भाई जो इस योजना के तहत कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, वो विभिन्न प्रकार के अधिकतम 4 कृषि यंत्रों पर आवेदन कर सकता है. हालांकि अनुदान केवल एक मशीन पर ही दिया जाएगा. जिन किसानों ने पिछले 3 वर्षों में जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है, वे इस स्कीम में उस यंत्र पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे.

ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा चयन

उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत अनुदान देने के लिए सारी प्रक्रिया का संचालन उपायुक्त उत्तम सिंह की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किसानों के समक्ष किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

इसे भी पढ़ें - हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को किया जाएगा निपुण, गुरुग्राम में तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की योजना, औद्योगिक कोर्स भी होंगे शुरू

For All Latest Updates

TAGGED:

फसल अवशेष प्रबंधन योजनाकृषि यंत्रों पर भारी अनुदानSUBSIDY ON AGRICULTURAL EQUIPMENTकृषि यंत्र का वितरणCROP RESIDUE MANAGEMENT SCHEME

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

हिसार में कैसे मूकबधिर परिवार जी रहा हैप्पी लाइफ, दूसरों के लिए बने मिसाल, बेटी भी छू रही बुलंदी का आसमान

दादरी की भंभो पहलवान रोज सुबह 4 बजे से करती है प्रैक्टिस, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है लक्ष्य, पिता बोले- "हर मोड़ पर दूंगा बेटी का साथ"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.