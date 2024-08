ETV Bharat / state

उत्तराखंड में सौर ऊर्जा और जियोथर्मल एनर्जी की हैं बड़ी संभावनाएं, जानें नवीकरणीय क्यों है जरूरी - Akshay Urja Diwas 2024

By ETV Bharat Uttarakhand Team

उत्तराखंड में सौर ऊर्जा और जियोथर्मल एनर्जी की हैं बड़ी संभावनाएं (VIDEO-ETV Bharat)

देहरादून: देश-दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसकी मुख्य वजह जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक इस्तेमाल करना है. उत्तराखंड सरकार भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी (अक्षय ऊर्जा) पर विशेष जोर दे रही है. उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते प्रदेश में जियोथर्मल एनर्जी एक बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी साबित हो सकती है. यही वजह है कि राज्य सरकार रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में जियोथर्मल एनर्जी के उत्पादन पर फोकस कर रही है. वर्तमान समय में उत्तराखंड सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने और सौर ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है.

2004 में पहली बार मनाया गया था अक्षय ऊर्जा दिवस: बता दें कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ((Ministry of New and Renewable Energy-MNRE) की ओर से हर साल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन (20अगस्त) पर नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व के प्रति जनता को जागरूक करने और अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए अक्षय ऊर्जा दिवस (Akshay Urja Diwas ) मनाया जाता है. भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस पहली बार 2004 में नई दिल्ली में मनाया गया था. साथ ही एक स्मारक डाक टिकट भी जारी की गई थी.

साल 2070 तक भारत को कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य: देश-दुनिया में जिस तरह से आधुनिक तकनीकी का विकास हो रहा है. ऐसे में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किए जाने पर जोर दिया जा रहा है. कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाने का निर्णय लिया है. इसी क्रम में भारत सरकार ने साल 2070 तक देश को कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा है. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से प्रमोट किया जा रहा है, इसके लिए भारी भरकम सब्सिडी भी दी जा रही है, ताकि लोग जीवाश्म ईंधन की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें.

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ रहे लोग: उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को 2020 में शुरू किया था, लेकिन योजना की गाइडलाइन में कुछ कमियां होने के चलते सही ढंग से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया. ऐसे में इस योजना के तहत 2020 से 2023 तक 148 लोगों ने ही प्लांट लगाए, जिसकी कुल क्षमता 3.5 मेगावाट है. जिसके चलते फिर 2023 में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन को ठीक किया गया, जिससे मात्र एक साल में 750 लोगों को 133 मेगावाट क्षमता के एलोटमेट ऑर्डर हो चुके हैं. साथ ही तमाम लोगों ने आवेदन किए हैं, जिसका परीक्षण किया जा रहा है.