लखनऊ के बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी - FIRE IN BISCUIT FACTORY IN LUCKNOW

दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद ( photo source: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 3, 2025 at 6:18 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 7:49 PM IST 3 Min Read

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर इलाके में शनिवार दोपहर अचानक संदिग्ध परिस्थितयों में बिस्किट फैक्ट्री में आग लग गई. फैक्ट्री के अंदर मालिक सहित कईयों के फंसे होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है. वहीं आग की भीषण लपटों ने फैक्ट्री के पास खड़ी मालिक की कार को अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते फैक्ट्री का धुंआ 1 किलोमीटर दूर तक फैल गया. आस पास के लोगों ने फायर ब्रिगेड के साथ ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी. सरोजनीनगर फायर स्टेशन से दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ फायर कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए अन्य फायर स्टेशन से कुल 10 दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया. फैक्ट्री मालिक अखिलेश लखनऊ के आलमबाग थाना इलाके के मवैया के रहने वाले हैं. उनकी गंगानगर में बेकरी की फैक्ट्री है जो करीब 6000 स्क्वायर फीट एरिया में बनी हुई थी. घटना के समय लगभग 8 से 10 लोग अंदर थे. जिसमें से ज्यादातर लोग बाहर आ चुके हैं. दो या तीन लोगों के फंसे होने की सूचना है. आग पूरी तरह बुझ चुकी है अब अंदर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है. आग लगने की वजह से क्षेत्र की विद्युत सप्लाई भी बंद कर दी गई है. मौके पर एसडीम सरोजनी नगर सचिन कुमार, एडीसीपी दक्षिणी अमित कुमावत के अलावा लोकल थाने की पुलिस मौजूद है. इस आग को बुझाने के लिए लगभग 10 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया जिनमें से ज्यादातर गाड़ियां हाइड्रोलिक सिस्टम से लैस थी. फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी (video source: ETV Bharat)

वहीं मुख्य फायर अफसर मंगेश कुमार ने बताया कि बहुत भयानक आग लगी हुई थी. चारों तरफ से आग को घेर कर हमने उस पर काबू पा लिया है. करीब करीब आग बुझाई जा चुकी है अब अंदर घुसकर रेस्क्यू किया जाएगा. मीडिया से बात करते फायर अधिकारी मंगेश कुमार (video source ETV Bharat) बता दें कि इससे पहले सरोजनीनगर थाना क्षेत्र के गंगानगर इलाके में ब्रेड व रस्क फैक्ट्री में शनिवार करीब 3 बजे अचानक फैक्ट्री से धुंआ निकलने लगा और देखते ही देखते धुंआ और आग की भीषण लपटे उठने लगी. आग की लपटे इतनी तेज थी की फैक्ट्री के पास खड़ी फैक्ट्री मालिक की कार को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और कार भी धू धू कर जलने लगी. सरोजिनी नगर फायर अफसर सुमित प्रताप सिंह ने बताया कि गंगानगर में स्थित बिस्कुट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है. फायर कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं. सूचना पाकर मौके पर सरोजनीनगर फायर स्टेशन से दो दमकल की गाडिया मौके पर पहुंचीं ओर आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया. लेकिन हवा के चलने से आग की लपटे और तेजी के साथ बढ़ रही है. भीषण आग को देखते हुए सरोजनीनगर फायर स्टेशन के अधिकारी सुमित ने अपने अधिकारियों को सूचना देते हुए अन्य फायर स्टेशनो से भी दमकल की गाड़िया मंगाई है और आग पर काबू पाने का प्रयाास किया जा रहा. आस पास के लोगों के अनुसार फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री मालिक व अन्य मजदूरों के फंसे होने की आशंका है. फिलहाल आग पर काबू पाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. ये भी पढ़ें: इलेक्ट्रिक स्कूटी वाले सावधान! रात में यहां अचानक जल उठी स्कूटी, घर में लगी आग; 5 झुलसे, क्या थी वजह जानिए

Last Updated : May 3, 2025 at 7:49 PM IST