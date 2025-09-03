ETV Bharat / state

देहरादून में स्कूल के स्टोर रूम में लगी भयंकर आग, बच्चों ने भाग कर बचाई जान - DEHRADUN SCHOOL STORE ROOM FIRE

प्रथम दृष्टया में स्कूल के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी है.

DEHRADUN SCHOOL STORE ROOM FIRE
देहरादून में स्कूल के स्टोर रूम में लगी भयंकर आग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2025 at 3:23 PM IST

देहरादून: थाना वसंत विहार क्षेत्र के अंतर्गत आज दोपहर को इंदिरा नगर में स्थित गौतम इंटरनेशनल स्कूल में भीषण आग लग गई. घटना के वक्त बच्चे भी स्कूल में ही थे. आग लगने के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया. किसी तरह बच्चों को बाहर निकाला गया. आनन फानन में स्कूल प्रबंधन ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची. जिसके बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया गया.

जानकारी के अनुसार आज दोपहर को इंदिरा नगर में स्थित गौतम इंटरनेशनल स्कूल के स्टोर रूम में अचानक आग लग गई. उस दौरान स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे. जब स्टोर रूम से आग बाहर फैलानी शुरू हुई तो स्कूल में हड़कंप मच गया. स्कूल के टीचरों ने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला. गनीमत यह रही कि सभी बच्चे सुरक्षित स्कूल से बाहर आ गए. साथ ही स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही थाना वसंत विहार पुलिस ओर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंची.

थाना वसंत विहार प्रभारी प्रदीप ने बताया है कि प्रथम दृष्टया में स्कूल के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी है. स्टोर रूम में पुराने कपड़े रखे थे. उन्होंने कहा समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है. आग लगने से किसी भी तरह की कोई हताहत नहीं हुआ है. पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है. घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

देहरादून स्कूल में आगइंदिरा नगर स्कूल में आगदेहरादून स्कूल स्टोर रूम में आगDEHRADUN SCHOOL STORE ROOM FIRE

ख़ास ख़बरें

