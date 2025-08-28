नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल के ओल्ड लंदन हाउस भवन में बुधवार देर रात भीषण आग लगने से बाजार के घरों और दुकानों को खतरा हो गया है. गनीमत है कि आग से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा थी दूर से भी देखी जा सकती थी. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

नैनीताल के मल्लीताल के मोहन चौराहे में आज रात लगभग 10 बजे एक मकान में अचानक आग लग गई. ओल्ड लंदन हाउस के नाम से जाना जाने वाले इस हेरिटेज भवन में कई अलग-अलग हिस्सेदार हैं. इतिहासकार अजय रावत की बहन पक्ष के परिवार में निखिल और उनकी माता रहते हैं. बताया गया कि दोनों सुरक्षित हैं.

लकड़ी के बने इस भवन में आग ने आसानी से अपना कब्जा जमा लिया. दमकल विभाग ने घटना के लगभग एक घंटे बाद ठीक से मोर्चा संभाला. स्थानीय लोगों ने बाल्टी, पानी के पाइप से पानी छोड़ते और होटल दुकान के फायर एक्स्टिंग्युशर से आग पर काबू पाने की कोशिश की.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भवन में आग धीरे धीरे लगी और उन्होंने दमकल को फोन कर सूचित किया. उन्होंने ये भी कहा कि उनके वाटर टैंक में काफी पानी है, आप इससे आग बुझा लीजिए. लेकिन दमकल की देरी के कारण भवन धधक कर जल गया. आग के वेग को देखते हुए अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया. अलग अलग स्वामित्व वाली इस भवन में भूमि और निचले ताल पर कई दुकानें हैं. इसके बगल में आवासीय भवन और एक तरफ गली है. इन दिनों भवन में वेल्डिंग का काम चल रहा था. दमकल का छोटा और एक बड़ा वाहन आधे घंटे जबकि एक बड़ा वाहन 10:45 बजे मौके पर पहुंचा. पोस्ट ऑफिस मार्ग में लगे हाइड्रेंट से पानी लिया गया. खबर लिखे जाने तक आग पर बहुत कम काबू पाया जा सका था.

ये भी पढ़ें: