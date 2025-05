ETV Bharat / state

Watch; जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर थाने में लगी भीषण आग, धुआं-लपटें और पटाखों की आवाज से सहमे लोग - JAUNPUR NEWS

मुंगराबाद शाहपुर थाने में लगी आग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 20, 2025 at 4:05 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 4:13 PM IST 1 Min Read

जौनपुरः जिले के मुंगराबाद शाहपुर थाना परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मंगलवार को अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. दूर-दूर तक धुआं और लपटें दिखाई दे रही हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले पटाखों जैसी तेज आवाजें सुनाई दीं, जिसके बाद थाना परिसर में खड़ी एक गाड़ी में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

आग लगते ही थाना परिसर में अफरा-तफरी का माहौल हो गए. पुलिसकर्मी मौके से सुरक्षा की दृष्टि से इधर-उधर भागते नजर आएय आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही साफ नजर आ रहा था, जिससे आग की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं. समाचार लिखे जाने तक आग पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सका था. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. किसी के हताहत होने की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है.

जौनपुरः जिले के मुंगराबाद शाहपुर थाना परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मंगलवार को अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. दूर-दूर तक धुआं और लपटें दिखाई दे रही हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले पटाखों जैसी तेज आवाजें सुनाई दीं, जिसके बाद थाना परिसर में खड़ी एक गाड़ी में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

आग लगते ही थाना परिसर में अफरा-तफरी का माहौल हो गए. पुलिसकर्मी मौके से सुरक्षा की दृष्टि से इधर-उधर भागते नजर आएय आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही साफ नजर आ रहा था, जिससे आग की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं. समाचार लिखे जाने तक आग पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सका था. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. किसी के हताहत होने की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है. इसे भी पढ़ें-लालगंज CHC में खड़ी एंबुलेंस में लगी आग; 4 एंबुलेंस जलकर राख, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू

Last Updated : May 20, 2025 at 4:13 PM IST