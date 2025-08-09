Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

दिल्ली के आनंद विहार में हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, एक की मौत; रेस्क्यू जारी - FIRE BROKE OUT IN KOSMOS HOSPITAL

दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र स्थित कॉसमॉस स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अचानक भीषण आग लगने से मची अफरा-तफरी

दिल्ली के हॉस्पिटल में लगी भीषण आग
दिल्ली के हॉस्पिटल में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2025 at 3:07 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के थाना आनंद विहार क्षेत्र स्थित कॉसमॉस स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में शनिवार सुबह भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग इतनी तेजी से फैल गई कि अस्पताल में भर्ती कई मरीजों की हालत गंभीर हो गई. इनमें से गंभीर मरीजों को तुरंत रेस्क्यू कर आसपास के निजी अस्पतालों में भेजा गया.

अस्पताल के अंदर हाउसकीपिंग, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्टाफ के कई सदस्य भी धुएं और गर्मी की वजह से बेहोश हो गए. सभी को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. इस दौरान दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया गया. आग पर काबू पाने और अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए अधिकारियों को ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल में प्रवेश करना पड़ा. इस दौरान अस्पताल की कई खिड़कियों और शीशों को तोड़ना पड़ा ताकि धुआं बाहर निकल सके और फंसे हुए लोगों तक तुरंत पहुंचा जा सके.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर धुएं का गुबार छा गया था, जिससे सांस लेना बेहद मुश्किल हो गया था. अस्पताल के एक स्टाफ ने बताया कि हालात बेहद खराब थे, आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. सांस लेना मुश्किल हो गया था. बस एक ही चिंता थी कि अंदर जो भी लोग फंसे हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए. वहीं, दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है. प्रारंभिक जांच के अनुसार, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है. हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी. अधिकारियों ने बताया कि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन करने के कारण एक बड़ी दुर्घटना टल गई, लेकिन हादसे ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें:

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के थाना आनंद विहार क्षेत्र स्थित कॉसमॉस स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में शनिवार सुबह भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग इतनी तेजी से फैल गई कि अस्पताल में भर्ती कई मरीजों की हालत गंभीर हो गई. इनमें से गंभीर मरीजों को तुरंत रेस्क्यू कर आसपास के निजी अस्पतालों में भेजा गया.

अस्पताल के अंदर हाउसकीपिंग, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्टाफ के कई सदस्य भी धुएं और गर्मी की वजह से बेहोश हो गए. सभी को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. इस दौरान दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया गया. आग पर काबू पाने और अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए अधिकारियों को ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल में प्रवेश करना पड़ा. इस दौरान अस्पताल की कई खिड़कियों और शीशों को तोड़ना पड़ा ताकि धुआं बाहर निकल सके और फंसे हुए लोगों तक तुरंत पहुंचा जा सके.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर धुएं का गुबार छा गया था, जिससे सांस लेना बेहद मुश्किल हो गया था. अस्पताल के एक स्टाफ ने बताया कि हालात बेहद खराब थे, आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. सांस लेना मुश्किल हो गया था. बस एक ही चिंता थी कि अंदर जो भी लोग फंसे हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए. वहीं, दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है. प्रारंभिक जांच के अनुसार, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है. हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी. अधिकारियों ने बताया कि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन करने के कारण एक बड़ी दुर्घटना टल गई, लेकिन हादसे ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : August 9, 2025 at 3:24 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KOSMOS HOSPITAL IN ANAND VIHARKOSMOS SUPERSPECIALITY HOSPITALFIR INCIDENT IN KOSMOS HOSPITALदिल्ली में आगजनी की घटनाFIRE BROKE OUT IN KOSMOS HOSPITAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 50 सदस्यीय अंतिम दल पहुंचा टनकपुर, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

'120 बहादुर' से 'दादा किशन' के नारे और देशभक्ति फिल्मों तक, फरहान अख्तर ने इन मुद्दों पर की खुलकर बात

उत्तराखंड धराली आपदा रेस्क्यू का पांचवां दिन, एक क्लिक में पढ़ें पल-पल की अपडेट

लद्दाख के अशोक चक्र विजेता नायब सुबेदार चेरिंग मोतुप का अंतिम संस्कार, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दी अंतिम श्रद्धांजलि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.