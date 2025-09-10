ETV Bharat / state

हल्द्वानी मीरा मार्केट कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी

हल्द्वानी: शहर के व्यस्त मीरा मार्केट में मंगलवार देर रात कपड़े की एक दुकान में अचानक आग लग गई. आग लगने की घटना से पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू करने की कोशिश की लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी में आग पर काबू पाया है.

बताया जा रहा है कि मीरा मार्केट स्थित प्रमोद गुप्ता की वैशाली एंपोरियम नाम की कपड़े की दुकान है . प्रमोद गुप्ता अपना कारोबार कर देर शाम दुकान को बंद कर घर पहुंचे. जहां देर रात करीब 11 बजे अचानक दुकान के अंदर से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने सूचना दुकान मालिक को दी. इस दौरान स्थानीय लोगों ने आग को अपने स्तर से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग अधिक होने के चलते पर काबू नहीं पाया गया.

कुछ देर बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पानी की बौछार से आग पर पूरी तरह काबू पाया. सीएफओ गौरव किरार ने बताया कि सूचना पर एक दमकल गाड़ी भेजी गई थी. करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग बुझा दी गई. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, हालांकि शार्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है.

कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है.घटना में लाखों रुपये मूल्य का नुकसान होने की आशंका है. दुकान में लहंगे, पिछौड़ा और शादी-समारोह से जुड़ी सामग्री रखी थी. दुकान स्वामी के मुताबिक आने वाले नवरात्रि और दीपावली त्यौहार को लेकर दुकान में अधिक सामान रखा हुआ था. जहां भारी नुकसान हुआ है.

