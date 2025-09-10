ETV Bharat / state

हल्द्वानी मीरा मार्केट कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी

15 मिनट की मशक्कत के बाद आग बुझा दी गई. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है.

HALDWANI MEERA MARKET FIRE
हल्द्वानी मीरा मार्केट आग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 10, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: शहर के व्यस्त मीरा मार्केट में मंगलवार देर रात कपड़े की एक दुकान में अचानक आग लग गई. आग लगने की घटना से पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू करने की कोशिश की लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी में आग पर काबू पाया है.

बताया जा रहा है कि मीरा मार्केट स्थित प्रमोद गुप्ता की वैशाली एंपोरियम नाम की कपड़े की दुकान है . प्रमोद गुप्ता अपना कारोबार कर देर शाम दुकान को बंद कर घर पहुंचे. जहां देर रात करीब 11 बजे अचानक दुकान के अंदर से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने सूचना दुकान मालिक को दी. इस दौरान स्थानीय लोगों ने आग को अपने स्तर से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग अधिक होने के चलते पर काबू नहीं पाया गया.

कुछ देर बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पानी की बौछार से आग पर पूरी तरह काबू पाया. सीएफओ गौरव किरार ने बताया कि सूचना पर एक दमकल गाड़ी भेजी गई थी. करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग बुझा दी गई. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, हालांकि शार्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है.

कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है.घटना में लाखों रुपये मूल्य का नुकसान होने की आशंका है. दुकान में लहंगे, पिछौड़ा और शादी-समारोह से जुड़ी सामग्री रखी थी. दुकान स्वामी के मुताबिक आने वाले नवरात्रि और दीपावली त्यौहार को लेकर दुकान में अधिक सामान रखा हुआ था. जहां भारी नुकसान हुआ है.

गनीमत रहेगी आग अन्य दुकानों तक नहीं पहुंची नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. हल्द्वानी का मीरा मार्ग शहर का सबसे व्यस्ततम बाजार है. गली पतली होने के चलते कई बार आग की घटना के दौरान आग बुझाने में अग्नि सामान को भी परेशानी उठानी पड़ती है. गली में बड़ी संख्या में दुकानें हैं ऐसे में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

पढे़ं- उत्तराखंड बॉर्डर तक पहुंची नेपाल Gen Z प्रदर्शन की आग, गृहमंत्री के घर में आगजनी, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़, कर्फ्यू लगा

पढे़ं- अचानक चलती कार में लगी भीषण आग, मुश्किल से बची जाने माने डॉक्टर की जान

For All Latest Updates

TAGGED:

हल्द्वानी मीरा मार्केट आगहल्द्वानी बाजार आगमीरा मार्केट कपड़ा दुकान आगHALDWANI MEERA MARKET FIREHALDWANI MEERA MARKET FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.