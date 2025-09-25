बूंदी के सेंट्रल बैंक में लगी भीषण आग, दस्तावेज, कंप्यूटर और कैश काउंटर जलकर राख
बूंदी में गुरुवार अल सुबह सेंट्रल बैंक में आग लग गई. कुछ ही देर में सारा सामान जलकर राख हो गया.
Published : September 25, 2025 at 10:19 AM IST|
Updated : September 25, 2025 at 10:32 AM IST
बूंदी : जिले के बड़ा नया गांव स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा भयंकर आग की चपेट में आ गई. कुछ ही देर में बैंक का सारा सामान, जरूरी कागजात, रिकॉर्ड और मशीनें जलकर राख हो गईं. प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. घटना की सूचना पर हिंडोली थाना प्रभारी सहदेव मीणा तुरंत मौके पर पहुंचे. इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा और डीवाईएसपी अजीत मेघवंशी ने भी घटनास्थल पर पहुंच कर हालात का जायजा लिया. पुलिस ने तुरंत सुरक्षा घेरे में लेकर आस-पास के इलाके को खाली करवाया.
सुबह 3 बजे धधक उठा बैंक : हिंडोली थाना प्रभारी सहदेव मीणा ने बताया कि घटना अल सुबह करीब 3 बजे के बाद हुई. सबसे पहले आग की तेज लपटें और धुआं निकलता दिखा, जिसे देख ग्रामीण घरों से बाहर दौड़ पड़े. उन्होंने बताया कि सबसे पहले दमकल को सूचना दी गई. पुलिस ने भी अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बैंक का गेट लॉक होने से अंदर नहीं पहुंचा जा सका. तत्काल किए प्रयासों से बैंक में रखे कैश को आग से बचा लिया गया. बैंक अधिकारी अब घटना की पड़ताल में जुटे हैं.
4 दमकल की कड़ी मशक्कत : सीआई ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली, दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बैंक के अंदर का अधिकांश सामान जल चुका था. फर्नीचर, दस्तावेज, कंप्यूटर, कैश काउंटर और मशीनरी खाक हो गई. आगजनी की जानकारी मिलते ही बैंक के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने शाखा के भीतर जली सामग्री का निरीक्षण किया और नुकसान का आकलन शुरू किया. फिलहाल, प्रारंभिक आकलन में लाखों रुपए का नुकसान सामने आ रहा है.