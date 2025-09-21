बड़ा हादसा टला, जयपुर से कोटा आ रही बस बनी आग का गोला, धू-धूकर जली
बूंदी रोड पर एक रोडवेज बस अचानक आग का गोला बन गई. हादसे में 72 यात्रियों की जान बच गई.
कोटा : शहर के बूंदी रोड पर एक रोडवेज बस के जलने का मामला सामने आया है. यह घटना जीएमए टाउनशिप के नजदीक सुबह 11 बजे के आसपास हुई है. बस चंद मिनट में ही पूरी बस जलकर राख हो गई. बस जयपुर से कोटा आ रही थी, जिसमें तीन दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे. नगर निगम की दमकल ने जाकर आग पर काबू पाया. हालांकि, इसके पहले ही यात्रियों को सकुशल नीचे उतार लिया गया था.
नगर निगम कोटा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि घटना की सूचना उन्हें मिली थी. इसके 15 मिनट में ही टीम मौके पर पहुंच गई थी. सुबह 11:20 बजे उनकी दमकल ने आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया था, लेकिन आग काफी भीषण थी. आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया था. आग पर काबू पाने में आधा घंटा लगा है. सीएफओ व्यास का यह भी कहना है कि बस जयपुर से कोटा की तरफ आ रही थी और इसमें कंडक्टर, ड्राइवर सहित सभी यात्रियों को नीचे उतार लिया था. आग केबिन में ड्राइवर सीट के नीचे की तरफ से शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी. इसके कारण पहले धुआं निकला और इस दौरान ही सभी यात्री, चालक व परिचालक नीचे उतर गए थे.
घटना के बाद नांता थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और एहतियातन यातायात को निकलने से रोका गया, ताकि बस की आग की चपेट में अन्य वाहन नहीं आएं. इसके चलते करीब आधे घंटे तक पूरा रास्ता जाम रहा. आग का धुआं काफी दूर से आसमान में नजर आ रहा था. इस खौफनाक मंजर के बीच परिचालक रतनलाल और चालक रईस ने 72 यात्रियों की जान बचाकर बड़ा हादसा टाल दिया. इस बस में सवार लोगों में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी भी शामिल थे.