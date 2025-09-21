ETV Bharat / state

बड़ा हादसा टला, जयपुर से कोटा आ रही बस बनी आग का गोला, धू-धूकर जली

कोटा : शहर के बूंदी रोड पर एक रोडवेज बस के जलने का मामला सामने आया है. यह घटना जीएमए टाउनशिप के नजदीक सुबह 11 बजे के आसपास हुई है. बस चंद मिनट में ही पूरी बस जलकर राख हो गई. बस जयपुर से कोटा आ रही थी, जिसमें तीन दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे. नगर निगम की दमकल ने जाकर आग पर काबू पाया. हालांकि, इसके पहले ही यात्रियों को सकुशल नीचे उतार लिया गया था.

नगर निगम कोटा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि घटना की सूचना उन्हें मिली थी. इसके 15 मिनट में ही टीम मौके पर पहुंच गई थी. सुबह 11:20 बजे उनकी दमकल ने आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया था, लेकिन आग काफी भीषण थी. आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया था. आग पर काबू पाने में आधा घंटा लगा है. सीएफओ व्यास का यह भी कहना है कि बस जयपुर से कोटा की तरफ आ रही थी और इसमें कंडक्टर, ड्राइवर सहित सभी यात्रियों को नीचे उतार लिया था. आग केबिन में ड्राइवर सीट के नीचे की तरफ से शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी. इसके कारण पहले धुआं निकला और इस दौरान ही सभी यात्री, चालक व परिचालक नीचे उतर गए थे.