गुरुग्राम में आग का तांडव, वेयरहाउस में भीषण आग, दूर से लपटें देख लोगों के उड़े होश - GURUGRAM WAREHOUSE FIRE

Published : April 14, 2025 at 12:16 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 8:25 AM IST

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में नवादा में एक वेयरहाउस में भीषण आग लग गई है. आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि वो कई किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती थी जिसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई और दमकल विभाग की एक दर्जन गाड़ी मौके पर पहुंची. आग से हड़कंप (Etv Bharat) वेयरहाउस में भीषण आग : दरअसल आज रात तकरीबन 9:30 बजे मानेसर के नवादा में स्थित एक टेंट के वेयरहाउस में भीषण आग लग गई. आग की लपटें देख लोगों के होश उड़ गए. वहां मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी तो दमकल विभाग की पहले कुछ गाड़ियां पहुंची लेकिन जब आग लगातार बढ़ती जा रही थी तो और गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और दमकल विभाग ने तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि इस घटना में किसी के जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई लेकिन इस आग के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. गुरुग्राम में आग का तांडव (Etv Bharat)

