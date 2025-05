ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में दूध की डेयरी में लगी भीषण आग, दो लोग झुलसे, सामान जलकर राख - ALMORA GOPAL DAIRY FIRE

अल्मोड़ा में दूध की डेयरी में लगी भीषण आग ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 15, 2025 at 4:50 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 4:58 PM IST 2 Min Read

अल्मोड़ा: एलआरसाह रोड पर चांदनी चौक के पास एक निजी दूध की डेयरी में भीषण आग लग गई. रिहायशी क्षेत्र में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया. आग से पूरी डेयरी पूरी तरह खाक हो गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस दौरान दो लोग आग में झुलस भी गए. जिनका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है. अल्मोड़ा के चांदनी चौक में गोपाल सिंह सांगा की दूध की डेयरी में दूध लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई थी. इस दौरान अचानक डेयरी में आग लग गई. आग लगने का कारण गैस सिलेंडर से गैस लीक होना बताया का रहा है. आग लगने से डेयरी मालिक गोपाल सिंह सांगा और उनका पुत्र रविन्द्र आग को बुझाने की कोशिश करने लगे. इस दौरान वह आंशिक रूप से झुलस गए. दोनों को अस्पताल भेजा गया. अल्मोड़ा में दूध की डेयरी में लगी भीषण आग (ETV BHARAT)

इधर आग लगने की सूचना मिलने पर फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद बामुश्किल आग पर काबू पाया गया. आग की लपटे इतनी विकराल थी कि दुकान के ऊपर हिस्से तक पहुंच गई. आग की विभीषिका को देखते हुए इसे बुझाने के लिए फायर बिग्रेड की तीन गाड़िया मौके पर पहुंची. अग्निशमन अधिकारी महेश कुमार ने बताया सुबह चांदनी चौक में विकास मेघा मार्ट के पास आग लगने की सूचना मिली. जिसके बाद तुरंत तीन गाडियों के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा लकड़ी के बने दो मंजिले मकान में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया था. समय रहते अगर इस पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था. उन्होंने बताया दुकान के अंदर चार सिलेंडर भरे हुए थे. डेयरी मालिक गोपाल सिंह ने सिलेंडर लीक होने के कारण आग लगना बताया. एफएसओ ने बताया कि इस आग लगने की दौरान दुकान मालिक सहित एक और झुलस गए. जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है. दुकान में रखा सभी समान पूरी तरह जल कर खाक हो गया है. इधर जिला अस्पताल के पीएमएस एचसी गढ़कोटी ने बताया गोपाल सिंह सांगा 37 प्रतिशत और उनका पुत्र रविन्द्र 20 प्रतिशत तक झुलसे हैं. उनका उपचार किया जा रहा है. पढ़ें- 'फॉरेस्ट फायर प्रूफ' है उत्तराखंड का ये जंगल, भीषण वनाग्नि में रहा सेफ, ग्राउंड रिपोर्ट में जानिए कैसे? -

