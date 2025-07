ETV Bharat / state

अमरोहा में केमिकल लदा ट्रक हाईटेंशन खंभे से टकराया; भीषण आग में ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत - AMROHA NEWS

अमरोहा में बेकाबू ट्रक पलटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 5, 2025 at 9:14 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 9:26 AM IST 2 Min Read

अमरोहा: जिले में दर्दनाक ट्रक हादसे में ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई. केमिकल लदा बेकाबू ट्रक पलटने के बाद हाईटेंशन पोल से टकरा गया, जिससे ट्रक में भीषण आग लग गई. इससे पहले की ड्राइवर बचकर भाग पाता, आग की चपेट में आ गया और उसकी ट्रक में जिंदा जलकर मौत हो गई. घटना अमरोहा के गजरौला कोतवाली क्षेत्र में कुमराला चौकी के पास शनिवार तड़के करीब 4 बजे की है. हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जानकारी के मुताबिक, यह मुंबई से चंदौली जा रहा था. इसमें केमिकल लदा हुआ था. ट्रक गजरौला से धनोरा की ओर जा रहा था, तभी अचानक पलट गया और हाईटेंशन लाइन से टकरा गया. तार और खंभे टूटकर ट्रक पर गिर गए, जैसे ही लाइन आई, ट्रक में भयंकर आग लग गई. हादसा इतना भयानक था कि ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही जलकर मौत हो गई. आग की चपेट में आने से पास की कई दुकानें भी देखते ही देखते जलकर राख हो गईं. 1 घंटे में आग पर पाया काबू: सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था. आग लगने की वजह से ट्रक चालक की मौत हो गई है. कुछ दुकानें भी जली हैं. मृतक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

Last Updated : July 5, 2025 at 9:26 AM IST