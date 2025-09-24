ETV Bharat / state

कोडरमा में खिलौने की दुकान में लगी भीषण आग, करीब 5 लाख से ज्यादा के नुकसान का अनुमान

कोडरमा: जिले के तिलैया थाना के अंतर्गत झुमरी तिलैया मुख्य बाजार स्थित एक खिलौने की दुकान में भीषण आग लग गई. इस दौरान दुकान में रखा लाखों के सामान जलकर खाक हो गए. घटना की जानकारी देते हुए दुकानदार दिलीप कुमार ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 10 बजे वे अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे, तभी उन्हें रात के करीब एक बजे फोन पर सूचना दी गई कि उनकी दुकान में आग लग गई है. जिसके बाद वे आनन फानन में दुकान पहुंचे. दुकान पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनकी दुकान में भयानक आग लगी हुई है.

लाखों के सामान जलकर खाक

इधर आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था. दुकानदार ने बताया कि जब उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पाया कि उसमें रात 12: 06 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, उसके बाद की फुटेज गायब है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आग की घटना रात के 12 बजकर 6 मिनट के बाद हुई है.