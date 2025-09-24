ETV Bharat / state

कोडरमा में खिलौने की दुकान में लगी भीषण आग, करीब 5 लाख से ज्यादा के नुकसान का अनुमान

कोडरमा में एक खिलौने की दुकान में देर रात भीषण आग लग गई. इस घटना में लाखों के सामान जलकर खाक हो गए.

huge fire breaks out in toys shop
दुकान में आग के बाद का दृश्य (Etv Bharat)
कोडरमा: जिले के तिलैया थाना के अंतर्गत झुमरी तिलैया मुख्य बाजार स्थित एक खिलौने की दुकान में भीषण आग लग गई. इस दौरान दुकान में रखा लाखों के सामान जलकर खाक हो गए. घटना की जानकारी देते हुए दुकानदार दिलीप कुमार ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 10 बजे वे अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे, तभी उन्हें रात के करीब एक बजे फोन पर सूचना दी गई कि उनकी दुकान में आग लग गई है. जिसके बाद वे आनन फानन में दुकान पहुंचे. दुकान पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनकी दुकान में भयानक आग लगी हुई है.

लाखों के सामान जलकर खाक

इधर आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था. दुकानदार ने बताया कि जब उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पाया कि उसमें रात 12: 06 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, उसके बाद की फुटेज गायब है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आग की घटना रात के 12 बजकर 6 मिनट के बाद हुई है.

खिलौने की दुकान में लगी भीषण आग (Etv Bharat)

इस घटना की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच: दुकानदार

जबकि स्थानीय लोगों का अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी हुई होगी. दुकानदार को संदेह है कि किसी ने जलन की भावना से दुकान में आग लगाई है, जिसकी वह निष्पक्ष जांच चाहते हैं. दुकानदार दिलीप कुमार ने बताया कि उन्होंने दो दिन पहले ही दुकान में करीब 5 लाख रुपए के खिलौने खरीदे थे.

