ETV Bharat / state

भिवाड़ी: लाइट कंपनी में आग, लाखों के नुकसान का अंदेशा - HUGE FIRE AT COMPANY IN BHIWADI

भिवाड़ी के खुशखेड़ा की एक कंपनी में आग से हड़कंप मच गया. धुएं का गुब्बार कई किमी तक दिखा.

fire in the company in Khuskheda
खुशखेड़ा में कंपनी में आग (ETV Bharat Khairthal)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 5:42 PM IST

1 Min Read

खैरथल: जिले के भिवाड़ी के खुशखेड़ा में ऑटोमोटिव लाइट बनाने वाली कंपनी में आग से हड़कंप मच गया. मजदूरों ने भाग कर जान बचाई. आग किस कारण से लगी, इस बारे में पता नहीं चल पाया. आग की लपटों ने पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया. धुआं कई किमी दूर तक दिखाई दिया. आधा दर्जन दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही. मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे.

लाखों के नुकसान की आशंका: भिवाड़ी दमकल के इंचार्ज राजू खान ने बताया कि शनिवार दोपहर दो बजे कंट्रोल रूम के जरिये सूचना मिली कि खुशखेड़ा के ऑटोमोटिव लाइट कंपनी में भीषण आग लगी है. इस पर टपूकड़ा, खुशखेड़ा, चोपानकी से आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी. आग ने विकराल रूप ले लिया. प्रारंभिक रूप से आग शॉर्ट सर्किट से लगना बता रहे हैं. आग से कंपनी में रखा लाखों रुपए का माल जल गया.

पढ़ें:खैरथल के भिवाड़ी में आग का तांडव, प्लास्टिक पार्ट बनाने वाली कंपनी धू- धूकर जली - fire broke out in a company - FIRE BROKE OUT IN A COMPANY

खान ने बताया कि कंपनी में रखे प्लास्टिक के उपकरणों ने अचानक आग पकड़ ली. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किमी दूर तक दिखा. आग लगते ही कंपनी परिसर के बाहर भीड़ जमा हो गई. सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने लोगों को दूर हटाया.

खैरथल: जिले के भिवाड़ी के खुशखेड़ा में ऑटोमोटिव लाइट बनाने वाली कंपनी में आग से हड़कंप मच गया. मजदूरों ने भाग कर जान बचाई. आग किस कारण से लगी, इस बारे में पता नहीं चल पाया. आग की लपटों ने पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया. धुआं कई किमी दूर तक दिखाई दिया. आधा दर्जन दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही. मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे.

लाखों के नुकसान की आशंका: भिवाड़ी दमकल के इंचार्ज राजू खान ने बताया कि शनिवार दोपहर दो बजे कंट्रोल रूम के जरिये सूचना मिली कि खुशखेड़ा के ऑटोमोटिव लाइट कंपनी में भीषण आग लगी है. इस पर टपूकड़ा, खुशखेड़ा, चोपानकी से आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी. आग ने विकराल रूप ले लिया. प्रारंभिक रूप से आग शॉर्ट सर्किट से लगना बता रहे हैं. आग से कंपनी में रखा लाखों रुपए का माल जल गया.

पढ़ें:खैरथल के भिवाड़ी में आग का तांडव, प्लास्टिक पार्ट बनाने वाली कंपनी धू- धूकर जली - fire broke out in a company - FIRE BROKE OUT IN A COMPANY

खान ने बताया कि कंपनी में रखे प्लास्टिक के उपकरणों ने अचानक आग पकड़ ली. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किमी दूर तक दिखा. आग लगते ही कंपनी परिसर के बाहर भीड़ जमा हो गई. सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने लोगों को दूर हटाया.

For All Latest Updates

TAGGED:

खुशखेड़ा की कंपनी में आगSMOKE VISIBLE SEVERAL KM AWAYFIRE BREAKS OUT AT COMPANYHUGE FIRE AT COMPANY IN BHIWADI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या रुकेगा सरोगेसी का दुरुपयोग, जानें देखभाल से व्यापार तक, कानूनी और नैतिक अड़चनें

ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, जानिए इसके उल्लंघन पर कितनी होगी सजा

उपराष्ट्रपति चुनाव में तेलुगु गौरव का तत्व अहम भूमिका में, इंडिया ब्लॉक को है उम्मीद

AIR कम तो आयुष के इन कोर्स में ले सकते हैं प्रवेश, 1 से 2 लाख रैंक तक मिलेगा एडमिशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.