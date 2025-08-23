खैरथल: जिले के भिवाड़ी के खुशखेड़ा में ऑटोमोटिव लाइट बनाने वाली कंपनी में आग से हड़कंप मच गया. मजदूरों ने भाग कर जान बचाई. आग किस कारण से लगी, इस बारे में पता नहीं चल पाया. आग की लपटों ने पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया. धुआं कई किमी दूर तक दिखाई दिया. आधा दर्जन दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही. मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे.

लाखों के नुकसान की आशंका: भिवाड़ी दमकल के इंचार्ज राजू खान ने बताया कि शनिवार दोपहर दो बजे कंट्रोल रूम के जरिये सूचना मिली कि खुशखेड़ा के ऑटोमोटिव लाइट कंपनी में भीषण आग लगी है. इस पर टपूकड़ा, खुशखेड़ा, चोपानकी से आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी. आग ने विकराल रूप ले लिया. प्रारंभिक रूप से आग शॉर्ट सर्किट से लगना बता रहे हैं. आग से कंपनी में रखा लाखों रुपए का माल जल गया.

खान ने बताया कि कंपनी में रखे प्लास्टिक के उपकरणों ने अचानक आग पकड़ ली. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किमी दूर तक दिखा. आग लगते ही कंपनी परिसर के बाहर भीड़ जमा हो गई. सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने लोगों को दूर हटाया.