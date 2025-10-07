हिमाचल की हसीन वादियों में घूमने के लिए हो जाइए तैयार, HPTDC के होटलों में मिल रहा हैवी डिस्काउंट
विंटर सीजन में HPTDC के होटलों में कमरे बुकिंग पर पर्यटकों को 40 फीसदी तक की भारी छूट मिलेगी.
Published : October 7, 2025 at 4:33 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 4:59 PM IST
शिमला: हिमाचल की खूबसूरत वादियों को देखने के शौकीनों के लिए खुशखबरी है. पर्यटकों के लिए देवभूमि घूमने का सपना अब और भी किफायती होने जा रहा है. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई सुविधाओं और योजनाओं का ऐलान किया है. देवभूमि की वादियों में सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है. बर्फ से ढकी चोटियों, हरे-भरे जंगलों और शांत झीलों के बीच अब ठहरने का खर्च पहले से कहीं कम होगा.
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल पर्यटन विकास निगम (HPTDC) ने होटलों में कमरे के किराए में 40 फीसदी तक की भारी छूट देने का फैसला किया है. यह कदम न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी हिमाचल यात्रा को और आकर्षक बनाएगा. मनाली, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी और किन्नौर जैसे लोकप्रिय स्थलों पर अब पर्यटक कम खर्च में बेहतरीन सुविधाओं का आनंद उठा सकेंगे. जिससे सैलानियों का हरी-भरी पहाड़ियों, झरनों और बर्फ से ढकी चोटियों के दीदार अब पहले से भी आसान और सुखद होने वाले हैं. इसको लेकर हिमाचल पर्यटन विकास निगम के होटल यूनिट्स के सभी GGM, AGM, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, और इंचार्ज को निर्देश जारी किए गए हैं.
होटलों में बुकिंग पर भारी छूट
सर्दियों की छुट्टियों में अगर आप भी बर्फीली ढलानों पर एडवेंचर की तैयारी कर रहे हैं या परिवार संग पहाड़ों में सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए किसी सौगात से कम नहीं. आइए जानते हैं, हिमाचल पर्यटन विकास निगम के किन होटलों में कब से कब तक और कितनी छूट मिलेगी.
किन होटलों में कितनी छूट
1 नवंबर से 20 दिसंबर तक 2025 तक HPTDC के होटलों में बुकिंग पर 20 से 40 फीसदी तक छूट मिलेगी. इनमें हमीरपुर के होटल हमीर में कमरे के किराए में 20 फीसदी की छूट मिलेगी. सुंदरनगर के सुकेत में 20 फीसदी, रोहड़ू के होटल चांशल में 20 फीसदी, नूरपुर के होटल नूपुर में 20 फीसदी, चंबा के होटल इरावती में 20 फीसदी, दाड़लाघाट के होटल बाघल में 20 फीसदी, भरवाईं के चिंतपूर्णी हाइट्स में 30 फीसदी, ज्वालामुखी के होटल ज्वालाजी में 20 फीसदी और स्वारघाट के होटल हिलटॉप में 20 फीसदी कमरे की बुकिंग पर डिस्काउंट मिलेगी.
रामपुर बुशहर की रीजेंसी में कमरा बुकिंग में 20 फीसदी छूट मिलेगी. (लेकिन 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच कमरे के किराए में कोई छूट नहीं दी जाएगी). इसी तरह से धर्मशाला में द कुणाल में 20 फीसदी, परवाणू के होटल शिवालिक में 20 फीसदी, पांवटा साहिब के होटल यमुना में 20 फीसदी, बिलासपुर के लेक व्यू में 30 फीसदी, पालमपुर के होटल न्यूगल में 30 फीसदी छूट मिलेगी. शिमला के होटल हॉलिडे होम में 25 फीसदी, पोंग बांध, कैम्पिंग साइट 20 फीसदी और खड़ापत्थर होटल गिरिगंगा में रूम के किराए में 20 फीसदी छूट मिलेगी.
इन होटलों में मिलेगी इतनी छूट
हिमाचल पर्यटन विकास निगम के पालमपुर स्थित होटल टी बड में 30 फीसदी, चामुंडाजी में यात्री निवास में 20 फीसदी, कसौली के होटल ओल्ड रोस कॉमन में 20 फीसदी, धर्मशाला के होटल धौलाधार में 30 फीसदी, सराहन में होटल श्रीखंड में 20 फीसदी, जोगिंदरनगर के होटल उहल में 20 फीसदी, मैक्लोडगंज के होटल भागसू में 20 फीसदी, कुल्लू में होटल सरवरी में 20 फीसदी, बरोग में होटल पाइनवुड 30 फीसदी, कसौली में होटल न्यू रोस कॉमन में 40 फीसदी, शिमला होटल में पीटरहॉफ 25 फीसदी, रेणुकाजी में होटल रेणुका में 20 फीसदी छूट मिलेगी. लेकिन रेणुकाजी होटल में 1 नवंबर से 5 नवंबर तक कोई छूट नहीं मिलेगी.
होटल क्लब हाउस, एम/गंज में 20 फीसदी, राजगढ़ टूरिस्ट इन में 20 फीसदी, भरमौर होटल गौरीकुंड में 20 फीसदी, केलोंग, चंद्रभागा में 20 फीसदी, मनाली होटल कुंजम में 20 फीसदी, नारकंडा के होटल हाटू में 20 फीसदी, चैल के पैलेस होटल में 40 फीसदी, चैल के पैलेस होटल (एनेक्सी) में 30 फीसदी, नालदेहरा के गोल्फ ग्लेड में 30 फीसदी, डलहौजी के होटल गीतांजलि 20 फीसदी, कियारीघाट के होटल मेघदूत 20 फीसदी, फागु के होटल एप्पल ब्लॉसम 40 फीसदी, डलहौजी के होटल मणिमहेश 20 फीसदी और मनाली के लॉग हट्स में रूम के किराए में 40 फीसदी तक की छूट मिलेगी.
