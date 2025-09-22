ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्रि 2025: मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, जगह-जगह सजे देवी के पंडाल, गूंजे मां के जयकारे

शारदीय नवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़. ( PHOTO- ETV Bharat )

लक्सर: आज से शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत हो चुकी है. नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा आराधना होती है. सुबह 4 बजे से मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए उमड़ रहे हैं. ये क्रम अगले 9 दिनों तक मां के अलग-अलग रूपों की पूजा मंदिरों में की जाएगी. इसके लिए जगह-जगह मां के पंडाल भी सज चुके हैं. हरिद्वार के लक्सर में भी नवरात्रि को लेकर श्रद्धालु में काफी उत्साह है. लक्सर में मंदिर और पंडाल सज धजकर तैयार हो गए हैं और मां की पूजा अर्चना के लिए लोग काफी संख्या में मंदिरों का रुख कर रहे हैं. लक्सर के जगदंबा मंदिर दुर्गा मंदिर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. मंदिरों में पूजा अर्चना कर लोग मां भगवती के चरणों में माथा टेक खुशहाली का आशीर्वाद ले रहे हैं. शारदीय नवरात्रि आज सोमवार से शुरू होकर 10 दिन तक चलेंगे. इस बार विशेष नवरात्रि 9 दिन के न होकर 10 दिन के रहेंगे. वहीं इस बाबत दिनेश व्यास पंडित द्वारा बताया गया कि प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्रि की शुरुआत होती है. इस दिन मां भगवती की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है. उन्होंने बताया कि इस बार 10 दिन नवरात्रों का उत्सव मनाया जाएगा और भक्त व्रत रखकर महानवमी को व्रत पूर्ण करेंगे. इस बार तृतीया तिथि दो दिन रहने के कारण 10 दिन के पूर्ण व्रत रहेंगे. गर्जिया देवी मंदिर में उमड़ी भीड़: उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध नैनीताल जीले के रामनगर में स्थित गर्जिया देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है. रामनगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर कोसी नदी के बीच एक टीले पर विराजमान गर्जिया माता का मंदिर हर साल नवरात्रि पर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बनता है. गर्जिया मंदिर के पुजारी दिनेश चंद्र पांडे के अनुसार, तड़के 3 बजकर 30 मिनट से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं. भोर होते-होते मंदिर परिसर और आसपास का इलाका भक्तों के जयकारों और भजन-कीर्तन से गूंज उठा. श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है. हर कोई मां के दर्शन कर नवरात्रि के पहले दिन अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करता नजर आया. मान्यता और धार्मिक महत्व: गर्जिया माता को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है. यही कारण है कि उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और नेपाल से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

