चित्तौड़गढ़: समूचे राजस्थान में बुधवार को जलझूलनी एकादशी धूमधाम और भक्तिभाव से मनाई गई. मंदिरों में विराजे ठाकुरजी को जलविहार करवाया गया. कई जगह बेवाण यात्राएं निकालकर ठाकुरजी को नगर भ्रमण करवाया गया. इधर, वैश्विक आस्था के केंद्र श्री सांवलियाजी मंदिर में झलझूलनी एकादशी मेले का बुधवार को मुख्य आयोजन रहा. परंपरा के अनुसार सांवलिया सेठ को दोपहर में चांदी के रथ पर विराजमान किया गया और रथयात्रा निकाली गई. भगवान ने रथयात्रा में जैसे ही प्रस्थान किया, इंद्रदेव भी प्रसन्न होकर जमकर बरसे. बारिश की बूंदों के बीच भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था.

सांवलियाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. सांवलिया मंदिर मंडल की ओर से पुख्ता व्यवस्थाएं की गई. इस दौरान मंदिर मंडल की सीईओ और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम, मंदिर बोर्ड चेयरमैन हजारीदास वैष्णव, पवन तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, मंदिर प्रशासनिक अधिकारी शिव शंकर पारीक और राजेंद्र सिंह नाथावत सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए और पुलिस के जवान हर जगह तैनात रहे.

श्रद्धालुओं की मौजूदगी: मंदिर परिसर में राजस्थान ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और गुजरात सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे. सुबह से ही कस्बे में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी. ‘हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की’ के जयकारों से वातावरण गूंज उठा. भक्तों ने भगवान के रथ पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया.

चांदी का रथ खींचते भक्त: करीब 450 किलो वजनी चांदी के रथ को भक्तों ने स्वयं अपने हाथों से खींचा. नगर भ्रमण के दौरान जगह-जगह पुष्पवर्षा और भजनों की धुन पर श्रद्धालु नाचते-गाते दिखे. रथ यात्रा में पंजाब से बुलाए गए विशेष बैंड और थाली मांदल दल ने माहौल को और भी भक्ति भाव से सराबोर कर दिया, जैसे ही भगवान चांदी के रथ पर विराजे, थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई. श्रद्धालुओं ने इसे भगवान की कृपा और इंद्रदेव का स्वागत माना. बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ और सभी भक्त रथयात्रा में शामिल होकर झूमते रहे.

सरोवर पर जलवा पूजा: रथयात्रा शाम 5 बजे सांवलिया सरोवर एनीकेट पहुंची, जहां भगवान की जलवा पूजा और विशेष आरती की गई. भगवान को जल स्नान करवाने के बाद श्रद्धालुओं ने भी सरोवर में स्नान किया. इसके बाद रात 8 बजे रथयात्रा पुनः मंदिर परिसर लौटेगी और भव्य आतिशबाजी के साथ समापन होगा.