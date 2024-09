ETV Bharat / state

बस्तर के तोकपाल में दिखा विशालकाय मगरमच्छ, कर रहा था सनबाथ, लोगों में मची चीख पुकार - crocodile was seen in Tokpal Bastar

बस्तर के तोकपाल में दिखा विशालाकाय मगरमच्छ ( ETV Bharat )

तोकपाल में दिखा विशालाकाय मगरमच्छ (ETV Bharat) जगदलपुर: छत्तीसगढ़ में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात हैं. इस बीच जगदलपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तोकापाल के कोयर नाला में बुधवार को विशालकाय मगरमच्छ देखा गया है. मगरमच्छ दिखने से स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल है. स्थानीय लोगों की मानें तो पिछले 50 सालों में पहली बार मगरमच्छ तोकापाल नाला पहुंचा है.

