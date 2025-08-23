ETV Bharat / state

जल्द जारी होगा HTET परिणाम, 25 और 26 अगस्त को होगी परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन - HTET RESULT 2025

HTET Result 2025: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET का परिणाम जल्द घोषित कर सकता है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 23, 2025 at 1:08 PM IST

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 30 और 31 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET की परीक्षा आयोजित करवाई थी. अब इसके रिजल्ट की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अब सिर्फ परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक जांच बकाया है. इसके लिए बोर्ड ने 25 और 26 अगस्त को परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने का फैसला किया है. हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों समेत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालयों में इन परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाएगी.

13 प्रतिशत रह सकता है एचटेट परिणाम: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि तीनों लेवल की परीक्षा में कुल तीन लाख 31 हजार 41 बच्चों ने परीक्षा दी थी. जिनमें से 40 हजार से भी अधिक परीक्षार्थी पास हुए हैं. इस प्रकार देखें तो औसतन तीनों लेवल की परीक्षाओं का परिणाम 13 प्रतिशत के लगभग रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले बार की तीनों लेवल की परीक्षाओं का औसत परिणाम 14.52 प्रतिशत रहा था.

25 और 26 अगस्त को होगी परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (Etv Bharat)

25 और 26 अगस्त को बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के विभिन्न चरणों को पूरा कर लिया गया है. 25 और 26 अगस्त को प्रदेश के एचटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मैसेज व ईमेल भेजकर बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन के लिए सूचना भेज दी गई है. ये वेरिफिकेशन सभी जिला मुख्यालयों में करवाई जाएगी. जिसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे.

बिना वेरिफिकेशन के जारी नहीं होगा रिजल्ट: डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि अगर कोई परीक्षार्थी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराता, तो उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा. बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि 40 हजार से भी अधिक परीक्षार्थियों बायोमेट्रिक होगी. जो अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र व एडमिट कार्ड से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा पाएंगे. ये विद्यार्थी वो हैं जो उच्च मेरिट पर हैं.

150 में 90 अंक जरूरी: उन्होंने कहा कि 150 में से 60 प्रतिशत अंक यानी 90 अंक लेने वाले परीक्षार्थी सामान्य वर्ग में एचटेट पात्र होंगे, वहीं अनुसूचित वर्ग के परीक्षार्थियों को 150 में से 55 प्रतिशत अंक यानी 82 अंक हासिल होने पर एचटेट पात्र होंगे. 80 प्रतिशत परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिसमें लेवल-1 में 62 हजार 244 परीक्षार्थी, लेवल-2 की परीक्षा में एक लाख 68 हजार 278 परीक्षार्थियों ने तथा लेवल-3 की परीक्षा में एक लाख 539 परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा दी थी.

30 अगस्त तक घोषित हो सकता है परिणाम: गौरतलब है कि 26 अगस्त को बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 29 व 30 अगस्त के आस-पास बोर्ड कभी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकता है.

