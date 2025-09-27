ETV Bharat / state

HTET 2024 का रिजल्ट अक्टूबर में हो सकता है जारी, इन कारणों से हो रही देरी

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 27, 2025 at 11:27 AM IST 2 Min Read

भिवानी: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि HTET 2024 का रिजल्ट जारी होने में हो रही देरी ने हजारों अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है. परीक्षा के लगभग दो महीने बीत जाने के बावजूद परिणाम अब तक घोषित नहीं हुआ है. इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रो. डॉ. पवन कुमार ने देरी के पीछे दो मुख्य कारण बताए हैं. रिजल्ट में देरी के दो मुख्य कारण:चेयरमैन प्रो. डॉ. पवन कुमार ने बताया कि, "बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन प्रक्रिया में देरी इसका कारण है. दरअसल, संभावित सफल अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक जांच अब भी चल रही है. लगभग 38,000 परीक्षार्थी इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, लेकिन करीब 7,000 अभ्यर्थियों का वैरिफिकेशन अभी भी लंबित है.संबंधित फर्म से डेट तय होते ही बाकी बचे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा. इसके अलावा बोर्ड सचिव का स्थानांतरण भी एक कारण है. एचटेट परीक्षा के बाद बोर्ड सचिव का ट्रांसफर हो गया, जिससे रिजल्ट प्रक्रिया प्रभावित हुई. अब नए सचिव की नियुक्ति हो चुकी है और प्रक्रिया अंतिम चरण में है." HTET 2024 का रिजल्ट अक्टूबर में हो सकता है जारी (ETV Bharat)