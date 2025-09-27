HTET 2024 का रिजल्ट अक्टूबर में हो सकता है जारी, इन कारणों से हो रही देरी
हरियाणा में HTET का रिजल्ट अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है. चेयरमैन ने रिजल्ट जारी में देरी का कारण बताया.
Published : September 27, 2025 at 11:27 AM IST
भिवानी: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि HTET 2024 का रिजल्ट जारी होने में हो रही देरी ने हजारों अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है. परीक्षा के लगभग दो महीने बीत जाने के बावजूद परिणाम अब तक घोषित नहीं हुआ है. इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रो. डॉ. पवन कुमार ने देरी के पीछे दो मुख्य कारण बताए हैं.
रिजल्ट में देरी के दो मुख्य कारण:चेयरमैन प्रो. डॉ. पवन कुमार ने बताया कि, "बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन प्रक्रिया में देरी इसका कारण है. दरअसल, संभावित सफल अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक जांच अब भी चल रही है. लगभग 38,000 परीक्षार्थी इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, लेकिन करीब 7,000 अभ्यर्थियों का वैरिफिकेशन अभी भी लंबित है.संबंधित फर्म से डेट तय होते ही बाकी बचे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा. इसके अलावा बोर्ड सचिव का स्थानांतरण भी एक कारण है. एचटेट परीक्षा के बाद बोर्ड सचिव का ट्रांसफर हो गया, जिससे रिजल्ट प्रक्रिया प्रभावित हुई. अब नए सचिव की नियुक्ति हो चुकी है और प्रक्रिया अंतिम चरण में है."
रिजल्ट अक्टूबर के पहले सप्ताह तक हो सकती है जारी: प्रो. पवन कुमार ने आगे बताया कि, "यदि बायोमैट्रिक प्रक्रिया तय समय पर पूरी हो गई, तो दशहरा के एक-दो दिन बाद तक या पहले सप्ताह में ही HTET 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. परिणाम अब फाइनल स्टेज में है और बस अंतिम औपचारिकताएं बाकी हैं."
अगले एचटेट की तैयारी शुरू: बोर्ड चेयरमैन ने यह भी जानकारी दी कि HTET 2025 को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.विभाग से बातचीत की जा रही है और जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा. उन्होंने भरोसा जताया कि HTET 2025 इसी साल के अंत तक आयोजित किया जाएगा.
बता दें कि हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 30 और 31 जुलाई को किया गया था. पीजीटी (लेवल-3) के लिए कुल 1,20,943 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनमें से 1,00,559 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया. टीजीटी (लेवल-2) के लिए 2,01,517 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1,67,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए. वहीं पीआरटी (लेवल-1) के लिए 82,917 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 66,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी.
ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में 5 लोगों की मौत, हाई स्पीड थार डिवाइडर से टकराई, सड़क हादसे में एक घायल