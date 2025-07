ETV Bharat / state

HTET परीक्षा गाइडलाइन: गलती से भी मत लाना ये चीजें वरना पड़ेगा भारी, मंगलसूत्र और बिंदी पर जानें क्या रहा बोर्ड का निर्णय ? - HARYANA CET EXAM

HTET-2024 परीक्षा का आयोजन 30 और 31 जुलाई को ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 22, 2025 at 11:24 PM IST | Updated : July 23, 2025 at 9:59 AM IST 5 Min Read

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) 2024 का आयोजन आगामी 30 और 31 जुलाई को किया जा रहा है. इस संबंध में बोर्ड अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) पवन कुमार और सचिव डॉ. मुनीश नागपाल, ह.प्र.से. ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष लेवल-1, 2 और 3 की परीक्षाओं में प्रदेशभर से 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे. बोर्ड ने 673 परीक्षा केन्द्रों की स्थापना की है ताकि परीक्षा का संचालन सुचारु, पारदर्शी और नकल रहित ढंग से किया जा सके. बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि लेवल-3 (पीजीटी) की परीक्षा 30 जुलाई को सांय 3:00 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसके बाद 31 जुलाई को दो चरणों में परीक्षा होगी—प्रात: 10:00 बजे से 12:30 बजे तक लेवल-2 (टीजीटी) की परीक्षा और उसी दिन दोपहर 3:00 बजे से सांय 5:30 बजे तक लेवल-1 (पीआरटी) की परीक्षा होगी. प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करें HTET-2024 में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपनी पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर के साथ पासवर्ड दर्ज करना होगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसकी रंगीन प्रति ही मान्य होगी. फोटो स्पष्ट नहीं तो नो एंट्री अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर छेड़छाड़ (Distorted/Tampered) पाई गई या फोटो स्पष्ट नहीं है, तो उसे परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र की ‘Centre Copy’ और ‘Candidate Copy’ की रंगीन प्रतियां अपने साथ लानी होंगी, जिन पर पंजीकरण के समय अपलोड की गई रंगीन फोटो लगी हो और राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन करवाया गया हो. अनिवार्य पहचान पत्र और परीक्षा सामग्री परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को उस फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति लाना अनिवार्य है, जिसे उन्होंने आवेदन के समय अपलोड किया था. परीक्षा में केवल ब्लैक बॉल प्वाइंट पेन का उपयोग करना अनुमन्य होगा. किसी अन्य पेन, पेंसिल या हाइलाइटर का प्रयोग वर्जित रहेगा. 1 घंटे पहले तक ही रहेगी एंट्री बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से दो घंटे दस मिनट पहले परीक्षा केन्द्र पर पहुंच जाएं ताकि मेटल डिटेक्टर से तलाशी, बायोमैट्रिक सत्यापन और अंगूठे के निशान जैसे जरूरी कार्य समय से पूरे किए जा सकें. परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले तक ही केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नेत्रहीन व अशक्त अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था

Last Updated : July 23, 2025 at 9:59 AM IST