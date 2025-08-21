ETV Bharat / state

एचटेट के अभ्यर्थी ध्यान दें! जल्द निपटाले ये छोटा सा काम, वरना रूक सकता है परिणाम - HTET 2024 RESULT

एचटेट-2024 परिणाम से पूर्व 25-26 अगस्त को सभी जिलों में अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन होगी, अनुपस्थित रहने पर परिणाम रोका जाएगा.

BIOMETRIC VERIFICATION IN HTET
एचटेट में बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 21, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read

भिवानी: हरियाणा अध्यापक पात्रता (एचटेट) परीक्षा-2024 का परीक्षा परिणाम शीघ्र ही घोषित किया जाएगा. परीक्षा परिणाम घोषित होने से पूर्व अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन होनी अनिवार्य है. अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए राज्य के सभी 22 जिलों में 25 व 26 अगस्त यह प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए केन्द्र स्थापित किए गए हैं. यह जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. डा. पवन कुमार और उपाध्यक्ष सतीश कुमार ने दी है.

केंद्रों की सूची वेबसाइट पर जारी

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से सम्बंधित अभ्यर्थी अपने साथ लगते जिलों में जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी 22 जिलों में स्थापित केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र पर जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है. अभ्यर्थी द्वारा अपना मूल फोटो युक्त पहचान पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र लेकर आना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि जिलों में जहां वेरीफिकेशन होनी है, उन विद्यालयों की सूची व जिन अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन होनी है, उनकी सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है.

वैरीफिकेशन नहीं तो परिणाम नहीं

उन्होंने बताया कि केवल सूची में दिए गये अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों द्वारा ही यह प्रक्रिया पूर्ण की जानी है. इन अभ्यर्थियों को इनके ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकृत मोबाईल नम्बर/ई-मेल पर भी इस हेतु संदेश भेजे जा रहे हैं. बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में से जो अभ्यर्थी इन तिथियों में यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं, उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- हरियाणा सरकार विदेश में नौकरी का दे रही सुनहरा अवसर, फौरन करें अप्लाई

भिवानी: हरियाणा अध्यापक पात्रता (एचटेट) परीक्षा-2024 का परीक्षा परिणाम शीघ्र ही घोषित किया जाएगा. परीक्षा परिणाम घोषित होने से पूर्व अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन होनी अनिवार्य है. अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए राज्य के सभी 22 जिलों में 25 व 26 अगस्त यह प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए केन्द्र स्थापित किए गए हैं. यह जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. डा. पवन कुमार और उपाध्यक्ष सतीश कुमार ने दी है.

केंद्रों की सूची वेबसाइट पर जारी

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से सम्बंधित अभ्यर्थी अपने साथ लगते जिलों में जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी 22 जिलों में स्थापित केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र पर जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है. अभ्यर्थी द्वारा अपना मूल फोटो युक्त पहचान पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र लेकर आना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि जिलों में जहां वेरीफिकेशन होनी है, उन विद्यालयों की सूची व जिन अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन होनी है, उनकी सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है.

वैरीफिकेशन नहीं तो परिणाम नहीं

उन्होंने बताया कि केवल सूची में दिए गये अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों द्वारा ही यह प्रक्रिया पूर्ण की जानी है. इन अभ्यर्थियों को इनके ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकृत मोबाईल नम्बर/ई-मेल पर भी इस हेतु संदेश भेजे जा रहे हैं. बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में से जो अभ्यर्थी इन तिथियों में यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं, उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- हरियाणा सरकार विदेश में नौकरी का दे रही सुनहरा अवसर, फौरन करें अप्लाई

For All Latest Updates

TAGGED:

BIOMETRIC VERIFICATION IN HTETएचटेट में बायोमैट्रिक वैरीफिकेशनहरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षाHTET 2024 RESULT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.