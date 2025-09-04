ETV Bharat / state

HSGPC अध्यक्ष ने बाढ़ पीड़ितों के लिए पंजाब सरकार को दिया प्रस्ताव, राज्य सरकार और शिरोमणि अकाली दल की कार्यशैली पर उठाए सवाल - FLOOD IN PUNJAB

HSGPC अध्यक्ष ने पंजाब सरकार और शिरोमणि अकाली दल की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं.

HSGPC president Jagdish Jhinda
पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद पर बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 4, 2025 at 9:52 PM IST

करनालः पंजाब में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. कई जिलों में घर पानी में डूब गए हैं, खेत पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं और लोगों के सामने रोजमर्रा की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है. किसान और आम लोग बेघर होकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटक रहे हैं. ऐसे हालात में हरियाणा से भी मदद का हाथ आगे बढ़ा है. इसी बीच एचएसजीपीसी अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि "किसी भी बड़े जिले की जिम्मेदारी उठाने को एचएसजीपीसी तैयार है." साथ ही उन्होंने अकाली दल और पंजाब सरकार को घेरा है. दूसरी ओर डबरी गांव की कार्रवाई पर पुलिस पर डिक्टेटरशिप का आरोप लगाया है.

पंजाब सरकार बाढ़ राहत के लिए बनाए एक सिस्टम: हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (HSGPC) के अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा ने करनाल में प्रेस वार्ता कर पंजाब सरकार से अपील की. उन्होंने कहा कि "उनकी कमेटी पंजाब के किसी भी बड़े जिले की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है. बशर्ते, पंजाब सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाए, जिससे राहत कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके."

Flood In Haryana
बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री (Etv Bharat)

झींडा इस वक्त राजनीति न करने की अपील की: झींडा ने कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि सेवा भाव से आगे आने का है. उन्होंने पंजाब सरकार और शिरोमणि अकाली दल दोनों पर ही आरोप लगाया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक कोई ठोस मदद नहीं पहुंचाई गई. “लोग बेहाल हैं, फसलें बर्बाद हो गईं, घर उजड़ गए, लेकिन सरकार और राजनीतिक दल जनता को इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ चुके हैं.”

Flood In Haryana
बाढ़ पीड़ितों के लिए जमा राहत सामग्री (Etv Bharat)

पंजाब पुलिस पर डिक्टेटरशिप का आरोप: प्रेस वार्ता के दौरान झींडा ने हाल ही में करनाल के डबरी गांव में पंजाब पुलिस की कार्रवाई का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पुलिस का रवैया लोकतंत्र में किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है." झींडा बोले “डेमोक्रेसी में इस तरह का रवैया डिक्टेटरशिप जैसा है. पंजाब पुलिस जिस तरीके से गांव में दबिश देती है, वह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.” उन्होंने पंजाब सरकार से सवाल किया कि "आखिर किस अधिकार से पुलिस आम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है."

जनता में बढ़ रही नाराजगी: झींडा ने कहा कि "बाढ़ से प्रभावित परिवारों में सरकार के रवैये को लेकर गहरी नाराजगी है. लोगों को राहत सामग्री, दवाइयां और सुरक्षित ठिकानों की जरूरत है, लेकिन सरकार के पास कोई ठोस योजना नजर नहीं आती है." उन्होंने यह भी कहा कि "सिख समाज अपने गुरुओं की शिक्षाओं पर चलते हुए हमेशा मानव सेवा के लिए जाना जाता है। ऐसे हालात में पंजाब सरकार को आगे आकर राहत कार्यों को मजबूत करना चाहिए और राजनीति को पीछे छोड़ना चाहिए."

हरियाणा से मदद की उम्मीद: झींडा ने साफ कहा कि "HSGPC हरियाणा से आगे बढ़कर पंजाब की मदद करेगी. उन्होंने पंजाब सरकार से दोहराया कि अगर एक सिस्टमैटिक व्यवस्था तैयार की जाए तो उनकी कमेटी किसी भी बड़े जिले की पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है."

बाढ़ पीड़ितों के लिए उम्मीद की नई किरणः जगदीश सिंह झींडा के बयानों ने न केवल पंजाब सरकार और अकाली दल की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि हरियाणा से उठाया गया यह मदद का कदम बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण भी है. अब देखने वाली बात होगी कि पंजाब सरकार राहत और बचाव कार्यों को लेकर आगे क्या ठोस कदम उठाती है."

