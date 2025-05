ETV Bharat / state

HSGPC को मिला नया प्रधान, अंबाला के रुपेंद्र सिंह बने एग्जीक्यूटिव मेंबर, सिख समाज के लोगों में खुशी का माहौल - HSGPC NEW CHIEF

अंबाला के रुपेंद्र सिंह बने एग्जीक्यूटिव मेंबर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 24, 2025 at 1:38 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 2:30 PM IST 2 Min Read

अंबाला: हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए प्रधान जगदीश सिंह झींडा बने हैं. साल 2011 के बाद HSGPC को नया प्रधान मिला है. जनवरी 2025 में हुए चुनाव हुए थे. बता दें कि अंबाला के रुपेंद्र सिंह को एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है. देर शाम जब वे अंबाला पहुंचे तो उन्होंने पंजा खेड़ा साहेब गुरुद्वारा में माथा टेका और गुरु का आशीर्वाद लेकर अपना कार्यभार संभाला. अंबाला के सिख समाज में काफी खुशी है. रुपेंद्र सिंह बने एग्जीक्यूटिव मेंबर: सिख समाज के लोगों ने कहा कि वे काफी खुश हैं कि अंबाला के रुपेंद्र को मेंबर बनाया गया है. उन्होंने कहा कि रुपेंद्र शुरू से ही गुरु घर में सेवा करते रहे हैं. वहीं, रूपेंद्र ने कहा कि मेंबर बनने पर वे प्रधान व अपने इलाके की संगत का दिल से धन्यवाद करता हूं. उन्होंने कार्यभार संभालते हुए कहा कि जो भी पिछले काम रुके हुए हैं, उन्हें ईमानदारी से पूरा करेंगे. खासकर शिक्षा के बारे में ज्यादा काम किया जाएगा. अंबाला के रुपेंद्र सिंह बने एग्जीक्यूटिव मेंबर (Etv Bharat)

