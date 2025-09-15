झिंडा ने पंजाब पुलिस पर लगाए आरोप, कहां- "हरियाणा में 1984 जैसा माहौल बनाने की कोशिश, साजिश के तहत गुरनाम सिंह लाडी को फंसाया जा रहा"
HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने पंजाब पुलिस पर गुरनाम सिंह लाडी को साजिश के तहत फंसाने के आरोप लगाए हैं.
Published : September 15, 2025 at 12:23 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के करनाल में पंजाब पुलिस द्वारा पंजाब के विधायक को पकड़ने के लिए कार्रवाई की गई. जिसके विरोध में अब हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी खड़ी दिखाई दे रही है. बता दें कि पंजाब पुलिस ने हरियाणा के करनाल में उस समय विधायक को पकड़ने की कोशिश की थी, जब वह अपने रिश्तेदारों के गांव में पूर्व सरपंच और HSGMC के मेंबर गुरनाम सिंह लाडी के घर रुके हुए थे.
सवाल पूछना पड़ा महंगा!: इस मामले को लेकर HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा कि "कुछ दिन पहले विधायक गुरनाम सिंह लाडी के घर आकर ठहरा तब पंजाब पुलिस के कर्मचारी रिश्तेदार के घर घुसे और घर वालों के साथ बदतमीजी की. जबकि परिवार वाले ने पुलिस अधिकारियों को आदर सहित बिठा कर चाय लंगर भी कराया". उन्होंने कहा कि "वह उसी पार्टी का विधायक है, जिसकी सरकार पंजाब में है. उनका कसूर इतना है कि वह पंजाब के मौजूदा हालात पर पंजाब सरकार से सवाल पूछ रहे थे".
पंजाब पुलिस पर आरोप: झिंडा ने कहा कि "विधायक ने आशंका जाहिर की थी कि पंजाब पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाहती है. जब पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची, तो उन्होंने पंजाब पुलिस को कहा आपका अधिकार है. आप गिरफ्तार कर लो. लेकिन पुलिस ने उनके रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार करना चाहा. जिसका उन्होंने विरोध किया और पंजाब पुलिस ने घर में महिला समेत मौजूद सभी सदस्यों के साथ बदतमीजी की".
"हरियाणा की शांति भंग करना चाहती है पंजाब पुलिस": झिंडा ने कहा कि "हरियाणा के शांतिपूर्ण इलाके में आकर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर को गिरफ्तार करने की कोशिश कर पंजाब सरकार एचएसजीएमसी को बदनाम करना चाहती है. उन्होंने कहा कि जो 10 रिश्तेदार पता लेने गए थे. उनके साथ भी बदतमीजी की और गिरफ्तार करने की कोशिश की. पंजाब पुलिस हरियाणा में माहौल खराब कर रही है". झिंडा ने कहा कि "यह मामला 1984 के दंगों की याद दिलाता है. जब बंदूक की नोक पर लोगों को उठाया जाता था. उनका एनकाउंटर किया जाता था. आज हरियाणा में पंजाब पुलिस वही हालात पैदा करना चाहती है".
पंजाब सरकार पर उठाए सवाल: वहीं, झिंडा ने पंजाब सरकार पर भी सवाल उठाए और कहा कि "अगर वह भ्रष्टाचारी थे, तो अब तक पंजाब सरकार ने उन्हें अपना मेंबर क्यों बनाए रखा. पहले उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जब उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए तभी उनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी हुआ. आज गुरनाम सिंह लाडी के साथ हुआ. कल को एचएसजीएमसी के दूसरे मेंबर्स के साथ भी हो सकता है".
सरकार को HSGMC की चेतावनी: झिंडा ने कहा कि "पंजाब में भगवंत की भी नहीं चलती, केजरीवाल की चलती है. एचएसजीएमसी पंजाब सरकार को चेतावनी देती है कि अगर कमेटी के मेंबर्स पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई करना चाहता है, तो पहले हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से संपर्क करें. कमेटी उनका पूरा सहयोग करेगी. अगर नहीं करती तो इस तरह की कार्रवाई करने का हक है. हरियाणा कमेटी पंजाब सरकार से अपील करती है कि उनको दोष मुक्त किया जाए. ताकि वह अपने घर आकर अपना कारोबार संभाल सके. पूरा परिवार डरा हुआ है".
"हरियाणा से मदद नहीं चाहता पंजाब": वहीं, झिंडा ने आशंका जाहिर करते हुए कहा "कि हरियाणा ने पंजाब में आई बाढ़ के बाद सहयोग किया. शायद पंजाब सरकार नहीं चाहती थी कि हरियाणा, पंजाब की मदद के लिए आए. इसलिए इस प्रकार की साजिशें हरियाणा के खिलाफ की जा रही हैं". उन्होंने कहा कि "हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलकर भी इस बारे बात की जाएगी".