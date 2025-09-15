ETV Bharat / state

झिंडा ने पंजाब पुलिस पर लगाए आरोप, कहां- "हरियाणा में 1984 जैसा माहौल बनाने की कोशिश, साजिश के तहत गुरनाम सिंह लाडी को फंसाया जा रहा"

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के करनाल में पंजाब पुलिस द्वारा पंजाब के विधायक को पकड़ने के लिए कार्रवाई की गई. जिसके विरोध में अब हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी खड़ी दिखाई दे रही है. बता दें कि पंजाब पुलिस ने हरियाणा के करनाल में उस समय विधायक को पकड़ने की कोशिश की थी, जब वह अपने रिश्तेदारों के गांव में पूर्व सरपंच और HSGMC के मेंबर गुरनाम सिंह लाडी के घर रुके हुए थे.

सवाल पूछना पड़ा महंगा!: इस मामले को लेकर HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा कि "कुछ दिन पहले विधायक गुरनाम सिंह लाडी के घर आकर ठहरा तब पंजाब पुलिस के कर्मचारी रिश्तेदार के घर घुसे और घर वालों के साथ बदतमीजी की. जबकि परिवार वाले ने पुलिस अधिकारियों को आदर सहित बिठा कर चाय लंगर भी कराया". उन्होंने कहा कि "वह उसी पार्टी का विधायक है, जिसकी सरकार पंजाब में है. उनका कसूर इतना है कि वह पंजाब के मौजूदा हालात पर पंजाब सरकार से सवाल पूछ रहे थे".

पंजाब पुलिस पर आरोप: झिंडा ने कहा कि "विधायक ने आशंका जाहिर की थी कि पंजाब पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाहती है. जब पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची, तो उन्होंने पंजाब पुलिस को कहा आपका अधिकार है. आप गिरफ्तार कर लो. लेकिन पुलिस ने उनके रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार करना चाहा. जिसका उन्होंने विरोध किया और पंजाब पुलिस ने घर में महिला समेत मौजूद सभी सदस्यों के साथ बदतमीजी की".

"हरियाणा की शांति भंग करना चाहती है पंजाब पुलिस": झिंडा ने कहा कि "हरियाणा के शांतिपूर्ण इलाके में आकर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर को गिरफ्तार करने की कोशिश कर पंजाब सरकार एचएसजीएमसी को बदनाम करना चाहती है. उन्होंने कहा कि जो 10 रिश्तेदार पता लेने गए थे. उनके साथ भी बदतमीजी की और गिरफ्तार करने की कोशिश की. पंजाब पुलिस हरियाणा में माहौल खराब कर रही है". झिंडा ने कहा कि "यह मामला 1984 के दंगों की याद दिलाता है. जब बंदूक की नोक पर लोगों को उठाया जाता था. उनका एनकाउंटर किया जाता था. आज हरियाणा में पंजाब पुलिस वही हालात पैदा करना चाहती है".