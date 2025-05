ETV Bharat / state

नाहन बस स्टैंड पर भिड़े HRTC कर्मी और यात्री, मारपीट का वीडियो वायरल - HRTC WORKERS AND PASSENGERS CLASH

नाहन बस स्टैंड पर भिड़े HRTC कर्मी और यात्री ( ETV BHARAT )

Published : May 20, 2025 at 1:55 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 2:36 PM IST

नाहन: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित मुख्य बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के कर्मियों और यात्रियों के बीच तीखी झड़प के बाद मारपीट हो गई. यह घटना सुबह करीब 5 बजे की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच लात-घूंसे चल रहे हैं, वहीं कुछ लोग बीच-बचाव की कोशिश भी कर रहे हैं. एचआरटीसी की ओर से बस चालक अरुण कुमार ने इस संबंध में शहर की कच्चा टैंक पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. खिड़की के बहाने शुरू हुआ विवाद नाहन बस स्टैंड के सहायक अड्डा प्रभारी धर्मेंद्र ने बताया कि यह घटना पांवटा साहिब-नाहन-शिमला सुपरफास्ट बस के रवाना होने से पहले की है. चालक बस स्टैंड में बस को बैक कर रहा था. इसी बीच परिचालक ने बस को रूकने के बाद ही सवारियों को चढ़ने के लिए बोला. इसी बीच एक युवक ने खिड़की को जोरदार से पटककर बंद कर दिया. इससे परिचालक के माथे पर चोट आई. इसी बीच बहस बसाई हो गई. युवक ने अपने कुछ दोस्तों को भी मौके पर बुला लिया और परिचालक के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी. इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है. मारपीट के दौरान एक कर्मचारी की वर्दी भी फाड़ दी गई. पुलिस ने शुरू की जांच कच्चा टैंक पुलिस चौकी के प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि चालक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. घटना की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ये भी पढ़ें- 500 फिट खाई से नीचे गिरी कार, 19 साल के युवक की मौत

Last Updated : May 20, 2025 at 2:36 PM IST