HRTC में बनवा लो ये कार्ड, किराए में छूट के साथ मिलेगा कैशबैक

अब एचआरटीसी में बनेंगे हिम बस पास ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी (हिमाचल पथ परिवहन निगम) लोगों की लाइफ लाइन है. प्रदेश के कोने कोने तक ये लोगों को बस सुविधा उपलब्ध करवाती है. इसके साथ ही यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब समेत बाहरी राज्यों में भी एचआरटीसी बस सेवा उपलब्ध करवाती है. एचआरटीसी हिमाचल के लोगों के भरोसे का साथी है, क्योंकि अधिकांश हिस्सों में रेलवे सेवा नहीं पहुंच पाई है और हवाई अड्डे भी कुछ गिने-चुने शहरों तक ही सीमित हैं. निजी वाहन की सुविधा हर किसी के पास नहीं हैं. वहीं, छोटे पहाड़ी राज्य में टैक्सी सेवाएं काफी महंगा सौदा है. इन सभी तरह की परिस्थितियों को देखते हुए एचआरटीसी का नेटवर्क जनता के लिए एकमात्र सुलभ और सस्ता सार्वजनिक साधन है, जो प्रदेश के हर जिले, गांव और कस्बे को आपस में जोड़ने का काम करती है. लोगों को किराए में छूट देने कि लिए निगम ने ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड की सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी. अब इन कार्डों को सरकार खत्म कर देगी. ये कार्ड 100 रुपए में एक साल के लिए बनते हैं, जिसमें सम्मान कार्ड में किराए में 30 फीसदी की छूट दी जाती है. ये कार्ड केवल सीनियर सिटीजन के लिए बनता है. स्मार्ट कार्ड बनाने पर किराए में 10 फीसदी की छूट मिलती है. ये कार्ड भी 100 रुपए में एक साल के लिए बनाया जाता है. इसके अलावा ग्रीन कार्ड पर 50 किलोमीटर तक का सफर करने पर किराए में 25 फीसदी तक की छूट मिलती है. 365 में बनेगा हिम बस प्लस कार्ड (ETV Bharat) अब बनेंगे हिम बस और हिम बस प्लस अब ग्रीन, स्मार्ट और सम्मान कार्ड को खत्म कर सरकार दो नए कार्ड हिम बस और हिम बस प्लस कार्ड ला रही है. हिम बस प्लस के जरिए 60 साल से कम उम्र के यात्रियों को किराए में 5 फीसदी की छूट दी जाएगी. वहीं, सीनियर सिटीजन को किराए में 15 फीसदी की छूट मिलेगी. ये हिम बस प्लस एक साल के लिए बनाया जाएगा, जिसके लिए यात्रियों को 365 रुपए खर्च करने पड़ेंगे. इसके बाद यात्री HRTC की बसों में रोजाना सफर करने पर किराए में छूट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. भले ही लोग प्रदेश में या फिर HRTC की बसों में बाहरी राज्यों में सफर कर रहे हों. किराए में छूट का लाभ दोनों ही स्थितियों में मिलता रहेगा. इस हिम बस प्लस में किलोमीटर में यात्रा करने की कोई शर्त लागू नहीं होगी. HRTC की बस जहां तक जाएगी, यात्री वहां तक किराए में छूट का लाभ उठा सकते हैं. ये छूट वॉल्वो में भी रहेगी. अब एचआरटीसी में बनेंगे हिम बस पास (ETV Bharat)