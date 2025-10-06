HRTC में बनवा लो ये कार्ड, किराए में छूट के साथ मिलेगा कैशबैक
एचआरटीसी में ग्रीन, स्मार्ट कार्ड खत्म हो जाएंगे. अब इसकी जगह पर सरकार 2 नए कार्ड ला रही है.
October 6, 2025
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी (हिमाचल पथ परिवहन निगम) लोगों की लाइफ लाइन है. प्रदेश के कोने कोने तक ये लोगों को बस सुविधा उपलब्ध करवाती है. इसके साथ ही यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब समेत बाहरी राज्यों में भी एचआरटीसी बस सेवा उपलब्ध करवाती है. एचआरटीसी हिमाचल के लोगों के भरोसे का साथी है, क्योंकि अधिकांश हिस्सों में रेलवे सेवा नहीं पहुंच पाई है और हवाई अड्डे भी कुछ गिने-चुने शहरों तक ही सीमित हैं. निजी वाहन की सुविधा हर किसी के पास नहीं हैं. वहीं, छोटे पहाड़ी राज्य में टैक्सी सेवाएं काफी महंगा सौदा है.
इन सभी तरह की परिस्थितियों को देखते हुए एचआरटीसी का नेटवर्क जनता के लिए एकमात्र सुलभ और सस्ता सार्वजनिक साधन है, जो प्रदेश के हर जिले, गांव और कस्बे को आपस में जोड़ने का काम करती है. लोगों को किराए में छूट देने कि लिए निगम ने ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड की सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी. अब इन कार्डों को सरकार खत्म कर देगी. ये कार्ड 100 रुपए में एक साल के लिए बनते हैं, जिसमें सम्मान कार्ड में किराए में 30 फीसदी की छूट दी जाती है. ये कार्ड केवल सीनियर सिटीजन के लिए बनता है. स्मार्ट कार्ड बनाने पर किराए में 10 फीसदी की छूट मिलती है. ये कार्ड भी 100 रुपए में एक साल के लिए बनाया जाता है. इसके अलावा ग्रीन कार्ड पर 50 किलोमीटर तक का सफर करने पर किराए में 25 फीसदी तक की छूट मिलती है.
अब बनेंगे हिम बस और हिम बस प्लस
अब ग्रीन, स्मार्ट और सम्मान कार्ड को खत्म कर सरकार दो नए कार्ड हिम बस और हिम बस प्लस कार्ड ला रही है. हिम बस प्लस के जरिए 60 साल से कम उम्र के यात्रियों को किराए में 5 फीसदी की छूट दी जाएगी. वहीं, सीनियर सिटीजन को किराए में 15 फीसदी की छूट मिलेगी. ये हिम बस प्लस एक साल के लिए बनाया जाएगा, जिसके लिए यात्रियों को 365 रुपए खर्च करने पड़ेंगे. इसके बाद यात्री HRTC की बसों में रोजाना सफर करने पर किराए में छूट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. भले ही लोग प्रदेश में या फिर HRTC की बसों में बाहरी राज्यों में सफर कर रहे हों. किराए में छूट का लाभ दोनों ही स्थितियों में मिलता रहेगा. इस हिम बस प्लस में किलोमीटर में यात्रा करने की कोई शर्त लागू नहीं होगी. HRTC की बस जहां तक जाएगी, यात्री वहां तक किराए में छूट का लाभ उठा सकते हैं. ये छूट वॉल्वो में भी रहेगी.
रियायत के साथ कैश बैक की भी सुविधा
HRTC की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को किराए में छूट मिलने के साथ हिम बस प्लस कार्ड बनाने पर कैशबैक की सुविधा भी मिलेगी. जिसके लिए परिवहन निगम प्रबंधन ने स्लैब तय किया है. इसके मुताबिक एक महीने में 1000 से 1500 रुपए की यात्रा करने पर 100 रुपए कैशबैक की सुविधा मिलेगी. इसी तरह 1501 से 2000 रुपए की यात्रा करने पर 200 रुपए, 2001 से 3000 रुपए तक की यात्रा करने पर 300 रुपए, 3001 से 4000 रुपए की यात्रा करने पर 400 रुपए, 4001 से 5000 की यात्रा करने पर 750 रुपए, 5001 से 7500 की यात्रा करने पर 1000 रुपए, 7501 से 10,000 की यात्रा करने पर 1500 रुपए और महीने में 10,000 रुपए से अधिक यात्रा करने पर 2000 रुपए की कैशबैक की सुविधा का लाभ मिलेगा.
इनके लिए बनेगा हिम बस कार्ड
वहीं, इस समय प्रदेश सरकार 27 श्रेणियों को निशुल्क एवं रियायती यात्रा की सुविधा का लाभ दे रही है. अब इन्हें हिम बस कार्ड बनाना पड़ेगा. इसके लिए पहले साल 200 रुपये और अगले साल 150 रुपये का शुल्क चुकाना होगा. प्रदेश में HRTC की बसों में हर रोज औसतन 2 लाख से अधिक यात्री निशुल्क और रियायती सुविधा का लाभ उठा रहे हैं. इसी तरह से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 32 हजार के करीब स्कूली छात्र HRTC की बसों में घर से स्कूल तक पहचान पत्र दिखाकर निशुल्क यात्रा का लाभ ले रहे हैं. वहीं, औसतन हर रोज 10 हजार के करीब दिव्यांग भी HRTC की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं.
इन श्रेणियों को मिलती है सुविधा
बता दें कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के छात्रों, पब्लिक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों, राज्यों केंद्र सरकार निगम बोर्ड कर्मचारी, व्यावसायिक कर्मी, पुलिस कर्मचारी सिपाही से निरीक्षक पद तक, जेल कर्मचारियों, सांसद/विधायक एक परिवार सहित, भूतपूर्व सांसद/विधायक, अभिभाजित पंजाब के भूतपूर्व सांसद/ विधायक, स्वतंत्रता सेनानी, प्रेस संवाददाता, शौर्य पुरस्कार विजेता सैनिक, युद्ध विधवाएं, दिव्यांग, कैंसर डायलिसिस किडनी रोगी, थैलेसीमिया, हिमाचल सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अध्यापक, निगम स्टाफ, निगम सेवानिवृत कर्मचारियों की विधवाएं, हिमाचल सरकार सचिवालय में कार्यरत सुरक्षा गार्ड और महिलाएं आदि को निशुल्क और रियायती यात्रा की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है.
