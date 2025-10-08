ETV Bharat / state

2 महीने से खातों में नहीं आई पेंशन, परेशान HRTC पेंशनर्स ने दी सरकार को चेतावनी!

HRTC पेंशनरों के खाते में दो महीने से पेंशन नहीं आई है. पेंशनरों ने सरकार को दी चेतावनी.

HRTC पेंशनर्स ने दी सरकार को चेतावनी!
HRTC पेंशनर्स ने दी सरकार को चेतावनी! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 7:44 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार की खस्ता वित्तीय हालत के चलते एचआरटीसी (HRTC) के पेंशनर्स को पिछले दो महीने अगस्त और सितंबर माह से पेंशन नहीं मिली है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. नाराज पेंशनर्स ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है. इसी कड़ी में 15 अक्टूबर को शिमला स्थित निगम मुख्यालय पर हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े पेंशनर्स विशाल धरना-प्रदर्शन करेंगे, जिसमें निगम के करीब 8 हजार से अधिक पेंशनर्स अपने परिवार सहित शामिल होंगे.

HRTC पेंशनर्स की सरकार से मांग (ETV Bharat)

"2027 विधानसभा चुनाव में सरकार को भुगतना होगा नुकसान"

एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा, "दो महीने से पेंशन न मिलने से बुजुर्ग पेंशनर्स को बच्चों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. उम्र के इस पड़ाव में यह स्थिति बेहद दुखद है. पेंशनर्स पिछले दो वर्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. एचआरटीसी पेंशनर्स को राज्य के अन्य पेंशनर्स के समान लाभ मिलना चाहिए.मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को अब तक पेंशन नहीं मिलनी शुरू नहीं हुई है. राजेन्द्र ठाकुर ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया, तो इसका खामियाजा उसे आने वाले पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा".

पेंशनरों ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

HRTC के अलावा अन्य पेंशनरों ने भी लंबित DA, एरियर और मेडिकल बिलों का भुगतान न होने पर सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. शिमला में पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने बैठक कर 17 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी धरने प्रदर्शन की चेतावनी दी है. पेंशनरों ने सचिवालय घेराव से भी पीछे न हटने की बात कही है और कहा है कि अगर 17 अक्टूबर से पहले सरकार उनकी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया तो भविष्य में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा.

